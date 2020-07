Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Auto mit Lack übergossen - Einbruch in Imbiss

Auto mit Lack übergossen

Am Sonntagnachmittag erlebte ein Autobesitzer in Mühlhausen eine böse Überraschung. Er musste feststellen, dass Unbekannte in seine Garage in der Mittelstraße eingebrochen waren. Doch damit nicht genug. Der oder die Täter beschädigten den Subaru, der in der Garage abgestellt war, indem sie ihn teilweise mit Lack übergossen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

Einbrecher in Imbisswagen

Am Wochenende wurde ein Imbisswagen in der Eisenacher Landstraße von Dieben heimgesucht. Der oder die Täter drangen zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Sonntag, 14.45 Uhr, in den Imbiss ein. Daraus erbeuteten sie diverse Lebensmittel. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.