Mehr pralles Leben ist in einem mittelalterlichen Turm kaum denkbar. Seit fast 30 Jahren gibt es hier den Irish Pub, der nicht nur Kneipe ist, sondern Kultur- Begegnungs- und Bildungsstätte, Kuriositäten-Museum und für manche Bad Langensalzaer ein zweites Zuhause.

Der ehemalige Schanzturm an der Jahnstraße/Ecke Schillerstraße in Bad Langensalza beherbergt seit Anfang der 1990er-Jahre einen Irish Pub. Foto: Klaus Wuggazer

Der Reihe nach: Im Jahre 1657 erhielt der baufällige Schanzturm seine heutige Gestalt. Die Schießscharten im insgesamt 22 Meter hohen Gemäuer – hinter denen sich Verteidiger gegen Angreifer verschanzen konnten – führten zum Namen, der im 19. Jahrhundert wegen eines neu aufgesetzten und 1995 heruntergestürzten Tellers zeitweise auch Tellerturm hieß.

Ab 1884 bauten junge Leute den markanten Eckrundturm zu einem FDJ-Jugendklub aus, der zuvor als Giftlager eines Kammerjägers gedient hatte. Die Sanierung geschah sehr denkmalgerecht, weiß Jürgen Tappert. Der gelernte Koch übernahm den Turm nach eine Ausschreibung 1991 und betreibt ihn als Irish Pub – damals der erste in ganz Thüringen und in den ersten Nach-DDR-Jahren ein Anziehungspunkt für Gäste von weit her.

Bald gab es hier Konzerte, Halloween-Partys – vor allem junge Leute hatten viel nachzuholen. „Bands aus zwölf Ländern und vier Kontinenten waren schon hier, wir hatten Hochzeits- , Scheidungs- und Trauerfeiern, Ritterfeste und Lesungen“, erinnert sich Tappert.

Alleine schon die Enge sorgt hier für familiäre Atmosphäre. Und auch die Pop- und Subkultur schweißte das Klientel in der Kleinstadt zusammen. Bis heute ist der Pub Treff der Generationen mit treuem Stammpublikum, das die Kneipe schlicht „Turm“ nennt. Über drei Etagen (und ein paar Plätze im Freien) verteilen sich Tische, Bänke und Stühle. Die enge Wendeltreppe nach oben ist schon nüchtern eine Herausforderung, mit ein paar Guinness oder Kilkenny intus wird es abenteuerlich. „Aber passiert ist noch nie etwas“, lacht Tappert.

Die Kneipe mit ihrer engen Wendeltreppe in die zwei oberen Etagen ist mit vielen Erinnerungen und teils kuriosen Fundstücken gepflastert. Foto: Klaus Wuggazer

2011 wurde der Pub zuletzt im Inneren aufgefrischt. Über die Jahre hat der Wirt, auch mit Hilfe manches Gastes, fast alle Wände dekoriert, mit mittelalterlichem Zierat, Blechschildern, kuriosen Dingen. Zu fast jedem Stück gibt es eine eigene Geschichte. Die könnten „Taps“ und seine Gäste auch von ihren vielen Erlebnissen in 30 Jahren Pub erzählen. Aber das soll in der Turm-Familie bleiben. Handyfotos seien deshalb bis heute in der Kneipe nicht gern gesehen.

Tappert und viele seiner Freundinnen und Freunde sorgten sich aber auch um Kultur und Bildung für junge Leute. Im Jahr 2000 war hier die Keimzelle für den „Kulturverein Stadtmauerturm“, dessen Vorsitzender er ist. Der ist heute vor allem bekannt, weil er 2003 das legendäre Bootscamp in Mirow vom finanziell klammen Landkreis übernahm. Bis heute stecken die Mitglieder unzählige freiwillige Stunden in Unterhalt und Betrieb des Camps, das ganze Generationen prägte.

Der Verein leistet noch mehr: Er organisiert Band-Wettbewerbe, Geschichts- und Demokratieprojekte für Jugendliche, kritische Stadtführungen, zeigt Filme, bietet Seminare, Kulturreisen und Lesungen an und engagiert sich immer gegen Gewalt, Extremismus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit.

Der Turm ist auch ein Ort der Musik: Hunderte Bands aus vier Kontinenten sind hier schon aufgetreten. Foto: Klaus Wuggazer

Tappert hat über die Jahre viele Dokumente zur jüngeren Geschichte des Turms gesammelt. So hat er Originalunterlagen vom Umbau in den 80er Jahren gesichert, wie auch zahllose Zeitungsausschnitte und Fotos.

Ob und wie das 30-jährige Bestehen des Turms 2021 begangen werden kann, müsse man sehen: Corona hat auch den so lebendigen Stadtmauerturm in eine vorläufige Ruhepause geschickt. Wie es auch nach dem Ausfall des so wichtigen Weihnachtsgeschäfts weitergeht, wisse er nicht, sagt Jürgen Tappert: „Aber ich bin optimistisch.“ Und das Jubiläum „50 Jahre Turm“ im Jahr 2051 wolle er mindestens schaffen. Taps, der Herr des Turms, wäre dann gut 80 Jahre alt.