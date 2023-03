Bad Langensalza: Künstlergespräch im Augustinerkloster fällt aus

Bad Langensalza. Am Sonntag, 12. März, sollte im Stadtmuseum in Bad Langensalza ein Künstlergespräch stattfinden. Das muss jetzt abgesagt werden.

In der Ausstellung „Ex Libris“ im Stadtmuseum im Augustinerkloster in Bad Langensalza sollte am Sonntag, 12. März, um 14.30 Uhr ein Gespräch mit der Künstlerin Elisabeth Weidemann stattfinden. Dieses Gespräch muss ausfallen. Weidemann kann aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Veranstaltung teilnehmen.

Die Austellung „Ex Libris“ können alle noch bis Sonntag, 26. März, im Stadtmuseum im Augustinerkloster besuchen. Dort sind bisher unveröffentlichte Werke von Elisabeth Weidemann zu sehen. Zur Eröffnung der Ausstellung sind die Künstlerin und ihre Verdienste für die Kunst mit der Bürgerplakette der Stadt Bad Langensalza geehrt worden.