Bad Langensalza stellt Baupläne auf Prüfstein

Rund 735.000 Euro fehlen der Stadt wegen der Corona-Pandemie an Einnahmen im Kur- und Tourismusbereich. Dazu gehören etwa Verluste wegen der Schließungen von Friederiken-Therme, Rumpelburg und Themengärten. Laut Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) ist das jedoch bisher nur eine grobe Schätzung, die kalkuliert wurde bis Ende Mai. Weil sich auch Einbrüche bei den Gewerbesteuern abzeichnen, hat das Folgen für den Haushalt der Stadt. Laut Reinz sollen Baumaßnahmen und andere Investitionen auf den Prüfstein kommen, unter anderem Sanierungen von Straßen. Nicht betroffen sind begonnene Arbeiten an Stadion, Therme und Thiemsburg-Spielplatz. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

„Ich sehe mich dazu gezwungen, weil ich die Folgen der Corona-Pandemie noch nicht überblicken kann“, sagt Reinz. Die von ihm verhängte Haushaltssperre ist in Kraft getreten. An seiner Forderung, dass die Gelder aus der kommunalen Investitionsoffensive den durch die Corona-Krise in Not gekommenen Gewerbetreibenden zugute kommen sollen, ist Kritik laut geworden. Reinz hat das Schreiben an das Land gegenüber unserer Zeitung verteidigt. „Was nützt es, wenn die Gewerbetreibenden pleite gehen und dadurch die Innenstadt stirbt?“, meint Reinz.