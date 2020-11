Bad Langensalza unterstützt Kreis bei Nachverfolgung der Infektionsketten

Bad Langensalza leistet dem Kreis Amtshilfe. Laut Bürgermeister Matthias Reinz (parteilos) sollen die Stadtmitarbeiter im erneuten Lockdown nicht wieder Minusstunden anhäufen. Fünf Angestellte sollen daher im Corona-Krisenstab des Landkreises bei der Nachverfolgung der Infektionsketten eingesetzt werden. Betroffen sind Mitarbeiter der beiden Bad Langensalzaer Museen, Schneiderstube und Rumpelburg, die ab Montag für vier Wochen schließen müssen.

Reinz reagiert damit auf ein Amtshilfeersuchen des Landrates Harald Zanker (SPD). „Wir müssen die Verfolgung der Kontaktpersonen im Griff behalten“, sagt er. Auch im Landratsamt soll daher Personal umgesetzt werden. Die Stadt Mühlhausen hat Zankers Ersuchen abgelehnt. „Wir haben nur eine knappe Belegschaft. Das können wir nicht darstellen“, so Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD).

Kritik an Corona-Maßnahmen, die sich mitunter nicht erschließen

Außer Rumpelburg, Museen und Schneiderstube sind in Bad Langensalza durch die neue Corona-Verordnung die Therme, der Baumkronenpfad und der angebundene Abenteuerspielplatz geschlossen.

Im Gegensatz zum ersten Lockdown soll die Tourist-Information der Stadt geöffnet bleiben. Laut Reinz werden die dortigen Mitarbeiter, die in der städtischen Tochtergesellschaft KTL arbeiten, jedoch in Kurzarbeit gehen. Das Rathaus und der Verwaltungsteil in der Ratswaage bleiben geöffnet. Der Mittwochsmarkt findet weiterhin statt. Eine Mundschutz-Pflicht will Reinz hier nicht einführen, sondern auf Freiwilligkeit setzen. „Auch um die Ordnungsamtsmitarbeiter vor Anfeindungen zu schützen“, sagt er.

Auch in Mühlhausen bleibt das Rathaus beim Alltagsgeschäft. „Wir werden aber intensiver auf die Maskenpflicht achten“, so der Oberbürgermeister. Ohne Maske komme niemand in das Gebäude. Noch sei weder Kurzarbeit noch Homeoffice geplant. Geschlossen sind indes die Therme, und in den Mühlhäuser Museen gibt es keinen Besucherverkehr. „Ich trage die Entscheidungen mit, obwohl sich manches nicht erschließt“, verweist Bruns zum Beispiel auf die Schließungen der Gaststätten. Er hätte längere Sperrzeiten präferiert.

Reinz indes äußert massive Kritik. Die Schließung der Gaststätten hält er für „unverantwortlich“ und „überzogen“. Auch um das Kino, das wieder schließen muss, sorge er sich. „Mir fehlen die Argumente, mit denen ich als Bürgermeister auf kritische Fragen antworten kann“, sagt er. Denn am vergangenen Wochenende durften etwa noch Fußballspiele mit Publikum stattfinden, aber über Nacht seien sie verboten.

Auch Landrat Zanker räumt ein, dass vieles im jetzigen Lockdown nicht erklärbar sei. Er vertritt noch immer die Ansicht, man solle den Landkreisen die Entscheidungen überlassen. „So könnten wir regional reagieren.“