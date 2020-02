Bad Langensalza will jüngeres und frischeres Image

Frischen Wind will die neue Geschäftsführerin der Kur- und Tourismus GmbH Bad Langensalza (KTL), Annett Standhardt, in die touristische Vermarktung der Kur- und Rosenstadt bringen: „Wir müssen noch stolzer und lauter auftreten, weil noch nicht überall angekommen ist, wie gut unser Angebot ist“, sagt sie. Derzeit überarbeite man deshalb das touristische Marketingkonzept.

So will die KTL verstärkt auf Messen auch in Nord- und Westdeutschland und im größeren Umkreis als bisher für Bad Langensalza werben, also in Regionen, die bisher weniger im Fokus standen. Verstärkt will Standhardt Reiseveranstalter direkt anschreiben. Sie ist seit 2015 Geschäftsführerin der Friederikentherme und seit Januar auch neue KTL-Chefin. Das ursprüngliche Konzept hat ihre Vorgängerin erstellt.

Die Darstellung der Stadt soll demnach frischer werden: „Der Titel ,Blühendste Stadt Europas’ ist schon neun Jahre alt und schönes Fachwerk gibt es auch woanders.“ Man müsse verstärkt jüngeres Publikum ansprechen und neue Zielgruppen erschließen. Bad Langensalza wolle künftig vor allem für die Verbindung von Natur und Gesundheit stehen: „Umweltbewusst und gesund leben und Natur erleben – das ist ein großer Trend.“ Auch um Firmen- und Tagungsgäste wolle man verstärkt werben, ebenfalls in Verbindung mit der Natur.

„Wir müssen immer in Bewegung bleiben, immer etwas neues bieten“, weiß die KTL-Chefin. Das gelte auch für die Friederikentherme, die in die Jahre gekommen sei. Da sei viel Instandhaltung nötig, unabhängig von der Sanierung und Erweiterung. Die wird dieses Jahr fortgesetzt, die Großbaumaßnahme hat begonnen. Ins Haus stehen die Erneuerung und erhebliche Erweiterung des Saunabereichs, der Therapie- und Wellnessbereich wird ebenfalls neu geordnet und erweitert.

Ziel müsse sein, „Die Kurstadt Nummer 1 in Thüringen“ zu werden oder zumindest ganz vorne mitzuspielen. Dabei hat sie auch die Region im Blick: Die Ansiedlung des Bratwurstmuseums in Mühlhausen sei auch eine Chance für Bad Langensalza: „Wir arbeiten schon gut zusammen, müssen aber künftig noch mehr kooperieren“, ist Annett Standhart überzeugt.

Dass dabei auch das Innenmarketing nicht vernachlässigt werden darf, sei ihr bewusst. Denn viele Bürger sind der Ansicht, für Kur und Tourismus werde viel Geld ausgegeben, die Einwohner der Stadt kämen dagegen zu kurz. Dabei sei ihr Bereich ein echter Wirtschaftsfaktor, der Arbeitsplätze schaffe und Steuern die Kassen bringe, sagt die KTL-Chefin. Und eine attraktive Gastronomie oder die Einrichtungen wie die Gärten oder die Therme kämen auch allen Bürgern zugute.

Dennoch müsse man auch an der Identifikation der Stadt mit sich selbst arbeiten. Deshalb mache sie sich zum Beispiel mit anderen Beteiligten Gedanken darum, das traditionsreiche Brunnenfest wieder attraktiver und im ursprünglichen Sinne als Fest der Heilquellen zu gestalten und etwa die Kitas und Schulen aktiver einzubinden. Dass die Stadt plant, für das Innenmarketing einen Citymanager einzusetzen, begrüßt Standhart, denn das sei eine zusätzliche Aufgabe. Aber auch hier tue sich viel. So gebe es Netzwerke von Gastronomen, Gewerbetreibenden, Gesundheitsanbietern, die man ausbauen müsse, um die Stadt gemeinsam weiterzubringen – für Touristen und Einheimische gleichermaßen.

Besucherrückgang beim Baumkronenpfad

Der Baumkronenpfad im Hainich, den die KTL im Auftrag der Stadt betreibt, verzeichnete 2019 einen leichten Besucherrückgang.

Von gut 162.000 Besuchern sank die Zahl auf 150.000.

Das lag zum einen am heißen, trockenen Wetter im Sommer, aber es gebe auch nachlassendes Interesse bei solch etablierten Zielen, meint Annett Standhardt.

Was bei seiner Einweihung und in den Jahren danach noch bundesweit viel Aufsehen erregte, habe zudem heute durch Nachahmer Konkurrenz bekommen.

Den 15. Geburtstag des Pfades im Juli will die KTL deshalb nutzen, um besondere Angebote zu machen. Am Konzept werde derzeit gearbeitet.

Einen Aufschwung an der Thiemsburg erhofft sich Annett Standhardt zudem vom neuen Abenteuerspielplatz Fagati, der zur Zeit dort gebaut wird. Geplant ist, ihn noch dieses Jahr zu eröffnen. Er soll keinen Eintritt kosten.