Bad Langensalzaer Kita gewinnt bei Aktion unserer Zeitung

Bad Langensalza. Große Freude in der Awo-Kita Phantasia in Bad Langensalza. Sie gehört zu den 300 Gewinnern einer Aktion unserer Zeitung.

Die Kindertagesstätte Phantasia in Bad Langensalza unter Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt ist einer der Gewinner des Tannenbaum-Gewinnspiels, bei dem unsere Zeitung insgesamt 300 Thüringer Tannenbäume verschenkt hat.

Unsere Leser konnten Vorschläge machen, wer einen dieser Tannenbäume bekommen soll. Von der eigenen Oma bis zum ehemaligen Grundschullehrer war alles dabei. Aber sehr viel wurden auch gemeinnützige Einrichtungen wie Kindergärten bedacht. Auch die in Bad Langensalza. „Alle Kinder, Eltern und die Erzieher der Awo-Kindertagesstätte Phantasia in Bad Langensalza möchten der Funke Thüringen Verlag GmbH von ganzem Herzen danken, dass wir als Gewinner die Möglichkeit hatten, einen Weihnachtsbaum in unserer Einrichtung aufzustellen“, heißt es von Erzieher Michael Reimann. In diesen Tagen finden in den unterschiedlichen Gruppen die Weihnachtsfeiern statt. „Mit dem geschmückten Baum wird es für die Kinder zu einem noch grandioseren Ereignis. Das Leuchten und Strahlen der Augen der Kinder ist ein toller Moment, welchen Sie mit Ihrer Aktion ermöglicht haben“, so Reimann.