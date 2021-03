Michael Korth aus Bad Langensalza (rechts) durfte in Berlin die Ergebnisse des diesjährigen Bürgerrats an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU/CSU) übergeben. Auch Teilnehmerin Tonja Buchholz (links), Marianne Birthler, Vorsitzende des Bürgerrats (zweite von links) und Claudine Nierth, Sprecherin des organisierenden Vereins Mehr Demokratie (zweite von rechts) waren in Berlin live dabei.