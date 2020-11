Bad Langensalzas beliebtester Platz zu Silvester

Es sind 88 Stufen bis in die oberste Etage des Butterturms. Wer es bis hierher geschafft hat, wird mit einem einmaligen Blick über die Stadt und das Umland belohnt. Denn aktuell ist der Turm der Marktkirche für Besucher gesperrt, und der Rathausturm ist ohnehin tabu. „Für Silvester ist der Raum hier oben meist schon Monate vorher gebucht. Unseren ersten Jahreswechsel hier oben habe ich noch genau in Erinnerung. Es hat ganz schön gezogen, aber der Blick hat uns entschädigt“, erinnert sich Katrin Kühmstedt.

Sie betreibt gemeinsam mit ihrem Mann Thomas Kühmstedt sechs Ferienwohnungen im Butterturm. Die Sanierung und der Umbau waren ein finanzieller und handwerklicher Kraftakt. Doch das ungewöhnliche Domizil lockt Gäste aus nah und fern. Der Butterturm erhielt seinen Namen von den Bäuerinnen, die auf ihrem Weg von den Dörfern in die Stadt stets an ihm vorbeikamen. Sie verkauften frische Butter auf dem Markt. Ursprünglich hieß der Butterturm „Hoher Turm hinter der Mauer“ und gehörte zur ersten Stadtmauer.

Der Turm ist städtisches Eigentum, so wie alle Anlagen der einstigen Stadtbefestigung. Die Kühm-stedts entrichten einen Obolus für die Nutzung. 1993 kaufte das Ehepaar das Grundstück mit dem an den Turm angrenzendem Fachwerkhaus Mauergasse 1. „Es gehörte damals dem Tierschutzverein Berlin, der es wiederum von Erben der ehemaligen Graeserschen Weberei vermacht bekam“, erinnert sich Thomas Kühmstedt. Die Weberei, ehemals Weltmarktführer im Bereich der Seidenweberei, befand sich im Bereich Herrenstraße, Mauergasse, Lindenbühl. Das steinerne Eingangsportal am Einkaufszentrum Kaufland erinnert noch heute an die Zeit der Firma.

Der Kauf und die Sanierung eines Hauses sind Herausforderungen – der Umbau eines mittelalterlichen Turmes eine völlig andere Dimension. Lange haben die Kühmstedts überlegt, wie sie weitermachen wollen. Nach 15 Jahren Bedenkzeit, im Dezember 2008, fingen sie mit der Sanierung an.

Die Gestaltung der Wohnungen ist abwechslungsreich. So verzieren mitunter Reliefs die Wände. Foto: Daniel Volkmann / TA

Dafür galt es, teils kreative Lösungen zu finden. Die Turmmauern sind bis zu 1,20 Meter dick. Um Elektrizität auch in die oberste Etage des Turms zu kriegen, wurden die Leitungen im Inneren der Wendeltreppe verlegt. Anders wäre es nicht möglich gewesen.

Im Fachwerkhaus entstanden sechs Wohnungen mit Platz für zwei bis vier Personen. Im Turm selbst kann auch übernachtet werden. Da gibt es zum einen die winzige Heroldstube in der ersten Etage. Der kleine Raum wirkt urig; Tageslicht dringt nur über Schießscharten ein. Das Zimmer heißt wahlweise Schnarchkammer, Ritterzimmer, Liebesnest oder Junggesellenbude – je nachdem, welcher Name am besten zum Übernachtungsgast passt.

Auch der Herold Radolf zu Duringen, Moderator des Mittelalterstadtfestes, nutzt die Kammer gern als Domizil.

Beengt und urig: Die Heroldstube, wahlweise auch Schnarchkammer, Liebesnest oder Junggesellenbude genannt. Foto: Daniel Volkmann / TA

„Wir konnten uns selbst nicht auf einen festen Namen einigen. Und so habe ich meine Leidenschaft fürs Töpfern dafür genutzt, verschiedene Türschilder zu fertigen“, lacht Katrin Kühmstedt.

Der Turm-Schlafraum eine Etage weiter oben misst schon 10 Quadratmeter und bietet Platz für zwei Betten. Dieses Zimmer wird zusammen mit der größten Ferienwohnung vermietet. Ursprünglich war auf dieser Höhe die Stadtmauer. Sie führte mitten durch den Turm hindurch. Der Blick aus dem Fenster auf die Mauergasse macht deutlich, wie hoch die Langensalzaer Stadtbefestigung wirklich war.

In der Spitze des Turms ist der Multifunktionsraum untergebracht. Hier können vom Frühstück bis zur Familienfeier viele gesellige Stunden verbracht werden – Rundumblick inklusive.

Im Oktober 2010 begrüßten Katrin und Michael Kühmstedt ihren ersten Gast: Wolfgang Graeser, Nachkomme der Weberei-Dynastie und ehemaliger Eigentümer des Fachwerkhauses.