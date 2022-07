Bad Langensalzas Gymnasium feiert 30. Geburtstag

Bad Langensalza. Ein Schulfest erinnert an 155 Jahre akademische Bildung in Bad Langensalza und an Traditionen, die überdauert haben, und genießt seine aktuellen Talente.

10.000 Mal Hochschulreife. 3000 Mal davon seit 1991, seit Neuordnung der Schullandschaft. 17 Schulleiter. Und dazu Traditionen, die dem Salza-Gymnasium eine besondere Rolle einräumen, seien es die Eichenkränze für die Abiturienten, das Eintragen in das Goldene Buch der Stadt, wenn die Hochschulreife erlangt ist, oder die Stadtführerausbildung.

Rolf Krause (links) und Mathias Tomat waren zwischen 1991 und 2018 Schulleiter. Foto: Claudia Bachmann

Das Salzagymnasium feierte sich am Donnerstagabend und erinnerte an seine Geschichte, an 155 Jahre „Höhere Bürgerschule“ am Schulplatz, wo weiter die Älteren unterrichtet werden. „Bei uns wird Tradition erlebbar“, meint Ahmed Eltahir, seit 2018 der Schulleiter.

Drei Schulleiter seit 1991 und 17 Millionen Euro Investition

Rolf Krause war der erste Leiter der „Neuzeit“, übernahm 1991 das neugegründete Gymnasium an den Standorten Schulplatz, Hannoversche Straße und Herbsleben. Ihm folgte für zwölf Jahre Mathias Tomat, „den ich als jungen, dynamischen Lehrer gleich für die Mitarbeit in der Schulleitung gewinnen konnte“, sagt Krause. In Tomats Zeit fiel die Aktion „Yes we paint“, über die „weit über 100.000 Euro“ in die vor allem malermäßige Instandsetzung der Schule flossen.

Der Chor der Sechstklässler hat seit März an seinem Programm gearbeitet. Foto: Claudia Bachmann

In den letzten Jahren wurde der Schulteil an der Hannoverschen Straße samt Salzahalle für 17 Millionen Euro saniert. „Dass wir das Jubiläum und das Sommerfest in der Salzahalle feiern und nicht wie zuvor in der Stadthalle, ist ein Dank an unseren Schulträger, den Landkreis, für die Investition“, so Eltahir.

500 Menschen kamen – „Schüler, Eltern, Lehrer sind hungrig nach Gemeinschaft“ – und ließen sich gefangen nehmen von den Auftritten der Kurse Darstellen und Gestalten, des Chors der Sechstklässler, den Fahnenschwingern, den Tänzerinnen der Amazing Girls, von Schulband, Instrumentalisten und Gäste. Die Salzahalle kochte.