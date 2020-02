Bald einheitliche Regeln für Löhne am Hufeland-Klinikum

Einheitlich geregelte, transparente Löhne sollen künftig für die über 1200 Beschäftigten des Hufeland-Klinikums gelten. Derzeit arbeite man an gemeinsam an einer Regelung mit dem Betriebsrat, sagten Geschäftsführerin Kerstin Haase und Personalchefin Christiane Winter. Bis Ende April wolle man sie abschließen. In Kraft treten soll sie rückwirkend zum 1. Januar.

Bisher werden am Hufeland-Klinikum die Löhne in allen Bereichen einzelvertraglich festgelegt. Kerstin Hasse will das ändern: „Als ich am 1. Juli 2019 angefangen habe, habe ich Gespräche mit dem Betriebsrat geführt und gefragt, was die größten Wünsche seien.“ Genannt worden seien eine transparente Vergütung und die Verhinderung von Ausgliederungen, etwa von Reinigungskräften. Die Vereinbarung, die daraufhin mit dem Betriebsrat angestrebt werde, soll sämtliche Merkmale eines Tarifvertrags tragen, versichert Haase – auch wenn sie nicht so heißen darf, weil rein gesetzlich nur Gewerkschaften Tarife mit Arbeitgebern abschließen dürfen.

Für das gesamte Personal im Klinikum soll es Regeln geben, einheitlich je nach Arbeitsgebiet. Bei den Gehältern lehne man sich an geltende Tarife an, zum Beispiel an die des Marburger Bunds für Ärzte, den Pflegetarif des öffentlichen Dienstes und an Branchentarife für Küchen- und Reinigungskräfte. Schrittweise sollen die Gehälter vereinheitlicht werden. Es werde für manche Beschäftigten mehr Geld geben, aber für niemanden weniger. Wer über den Sätzen liege, genieße „Besitzstandswahrung“, profitiere aber weniger von künftigen Erhöhungen, was nach und nach zur Angleichung führe.

Auch weitere Themen soll die Vereinbarung enthalten, etwa Sonderurlaub oder Zulagen. Sie soll zunächst zwei Jahre lang laufen, so Haase. Warum verhandelt die Geschäftsführung mit dem Betriebsrat, nicht mit der Gewerkschaft? Das habe die Belegschaft nicht gefordert. Verdi habe wohl mangels Mitgliedern keine Basis im Haus, sagt die Geschäftsführerin. Der Tarif des öffentlichen Dienstes sei auch für das Klinikum nicht zu stemmen: Während die Betriebsvereinbarung mit einer verträglichen Summe zu Buche schlage, würde er bis zu sechs Millionen Euro zusätzlich im Jahr kosten. „Dann müssten wir tatsächlich über Ausgründungen reden“, so Haase.

Der Geschäftsführer des Ökumenischen Hainich-Klinikums (ÖHK) Klaus-Peter Fiege, hatte angesichts der Werbung mit den Prämien um qualifizierte Pflegekräfte auf die Attraktivität von Tarifverträgen verwiesen. Der AVR-Tarif, der im ÖHK gilt, liege jedoch auch unter dem des öffentlichen Dienstes, sagt Haase. Und auch er werde mit Mitarbeitervertretern ausgehandelt, nicht mit der Gewerkschaft. Die Bezahlung im Hufeland könne mit der im ÖHK jedenfalls mithalten.

Auf einen Tarifvertrag drängt jedoch der Hauptgesellschafter des Hufeland-Klinikums, Landrat Harald Zanker (SPD). Er betonte dies mehrfach öffentlich. Nach Informationen unserer Zeitung strebt Zanker an, mit dem Klinikum dem Arbeitgeberverband beizutreten und so schrittweise zu einer Tarifbindung im öffentlichen Dienst zu kommen. Dann müsse man aber darüber reden, wo das Geld herkommen soll, sagte Kerstin Haase. Die Rücklage des Klinikums sei von einst über 55 auf jetzt 42 Millionen Euro geschrumpft. Das Geld werde für nötige Investitionen gebraucht. Zudem würden den Krankenhäusern vom Gesetzgeber immer mehr Lasten aufgebürdet.

Und: Vergleichbare Häuser im Westen hätten wegen der höheren Einkommen deutlich mehr Privatpatienten und so rund vier Millionen Euro mehr Umsatz als ihr Haus: „Dieses Geld fehlt uns“, sagt Haase. Sie wolle dem Hufeland-Klinikum mit beiden Standorten wirtschaftlich eine langfristige Perspektive verschaffen und dennoch dazu beitragen, dass die Beschäftigten auch dank transparenter Gehaltsregeln zufriedener seien – und im Ergebnis auch die Patienten.