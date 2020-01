Bau von Aldi in Ammern steht auf der Kippe

Der Bau des Einkaufsmarktes in Ammerns Gewerbegebiet „Im Sande“ droht am Streit zwischen Archäologen und Investor zu scheitern. Letzter wirft dem Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie (TLDA) in Weimar vor, für Bauverzögerung und Kostenexplosion verantwortlich zu sein. Öffentlichkeitswirksam stellt das der Bauherr, die Mühlhäuser Tupag-Gruppe, auf zwei Schildern auf dem Areal dar. „Damit beantworten wir die Frage, die uns gerade häufiger gestellt wird, warum es hier nicht weiter geht“, sagt Tupag-Vorstandschef Johannes-Werner Lange.

Ursprünglich sollten der fertige Markt und die Parkplätze auf der 5500 Quadratmeter großen Fläche im Sommer dieses Jahres an den neuen Nutzer übergeben werden. Pächter soll der Discounter Aldi Nord sein. Mit Aldi sei vor längerem über die weitere Nutzung des jetzigen, 1992 gebauten Marktes verhandelt worden. Weil der Discounter sein Konzept verändert hat, größere und modernere Märkte betreibt, hatte die Tupag angeboten, auf dem Grundstück gegenüber neu zu bauen.

Auf dem Schild wirft die Tupag dem Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie vor, für Bauverzögerung und Kostenexplosion verantwortlich zu sein. Foto: Alexander Volkmann

Auf etwa 2,2 Millionen Euro belaufen sich die ursprünglich geschätzten Baukosten, erklärt Lange. Die dürften nicht mehr zu halten sein und auch der Zeitplan ist in weite Ferne gerückt. Nach dem Thüringer Denkmalschutzgesetz wird der sogenannte Verursacher, in dem Fall der Bauherr, für archäologische Grabungen und die Sicherung der Funde zur Kasse gebeten.

Im Juli 2019, zum geplanten Baustart, hatte die Tupag deshalb das TLDA um ein Angebot gebeten. Etwa 260.000 Euro mit geschätzten sieben Monaten Grabungszeit seien aufgerufen worden, so Lange. Das sei nicht machbar, zumal die Verträge offen seien, also weitere Kosten und Verzögerungen hätten entstehen können. In den Nebenbestimmungen der Baugenehmigung nimmt die Archäologie einen wesentlichen Platz ein. Im Rahmen des Zumutbaren, heißt es dort, werde der Verursacher beteiligt. Was das genau bedeutet, ist nicht eindeutig geregelt. Bis zu 15 Prozent der Bausumme seien als Kosten für die Archäologen zumutbar, heißt es in einem Schreiben des TLDA an die Tupag – in diesem Fall also um die 300.000 Euro.

Ein gutes halbes Jahr lang sei verhandelt worden, bestätigt auch der für Nordthüringen zuständige Gebietsreferent des TLDA, Christian Tannhäuser. Zu einem unterschriftsreifen Vertrag kam es bislang nicht. Die Tupag erklärte sich bereit, unter Aufsicht der Archäologen eine 30 Zentimeter tiefe Bodenschicht mit dem Bagger abzuziehen. 25.000 Euro habe das dem Unternehmen gekostet, so Lange.

Einmaliger Edelmetallfund soll im Februar vorgestellt werden

Die Archäologen hätten dabei, nur 20 Zentimeter unter dem Humus, gefunden, was sie erwartet hatten, meint Tannhäuser. Eine Siedlung aus der römischen Kaiserzeit, etwa 1800 Jahre alt, kam zum Vorschein und ein Gräberfeld der Merowinger. Reste von Gebäuden und technischen Anlagen habe man entdeckt und einen „bisher einmaligen Edelmetallfund“, der im Februar der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll.

Erste Grabungen hatten die Vermutung der Archäologen bestätigt. Foto: Alexander Volkmann

Das gesamte Gebiet an der Unstrutschleife sei archäologisch interessant, so Tannhäuser. Als in den 1990er-Jahren das Gewerbegebiet Ammern gebaut wurde, sei wegen der mangelhaften Denkmalschutzgesetze viel weggekommen.

„Ich habe kein Problem mit Denkmalpflege“, sagt Lange, „aber es muss planbar sein, wie lange die Grabungen dauern und wer sie bezahlt.“ Planbar seien Kosten und Zeitrahmen gewesen, widersprechen die Weimarer Archäologen, die Tupag hätte frühzeitig anfragen können. Das TLDA sei dem Bauherrn finanziell deutlich entgegen gekommen.

Doch auch der jüngste Kostenvoranschlag vom Dezember entspreche nicht dem, was bei einem persönlichen Treffen in Weimar besprochen wurde, meint Johannes-Werner Lange. „30.000 Euro als feste Größe, zwei Monate Zeit, den Bagger und die Baustelleneinrichtung stellen wir“, darauf würde sich der Investor einlassen.

Fundstelle bis zur Klärung wieder mit Erde abdecken

Das Hin und Her hat einen ungewissen Ausgang. Juristen beschäftigen sich nun damit. Fakt ist: Die Tupag darf nicht bauen, wenn sie dem Vertag über die Grabungen nicht zustimmt und die Kosten trägt. Die Archäologen werden ohne Vertrag vorerst nicht weiter graben. Im Zweifelsfall müsse bis zur Klärung erst einmal wieder Erde aufgetragen werden, um die Fundstelle zu sichern, meint Tannhäuser. Das Bauprojekt verzögert sich weiter.

Sollte es doch noch zu einer Einigung kommen, steht jetzt schon fest, dass die Kosten deutlich höher werden als ursprünglich geplant. Denn die Aufträge der Baufirmen seien storniert worden, so Lange. Günstiger würden neue Angebote nicht. Ob die Tupag den Markt überhaupt noch bauen wird, kann Lange angesichts der aktuellen Sachlage nicht sagen. Mit etwa 100.000 Euro sei man für die bisherige Planung in Vorleistung gegangen. Der bestehende Vertrag mit Aldi laufe im Sommer aus.

Seit 2014 hatte der Bau des Marktes Gemeinderat und Behörden beschäftigt. Erst 2018 war das aufwendige Verfahren zur Änderung des Bebauungsplans abgeschlossen.