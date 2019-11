Die vielfach geflickte Spielbergstraße in Mühlhausen wird jetzt saniert.

Mühlhausen. Der Stadtrat hat für Sanierung der Spielbergstraße zusätzliche Mittel freigegeben. Am 18. November beginnen die Arbeiten.

Am Montag geht es los: 266.000 Euro wird es kosten, die Spielbergstraße in Mühlhausen zu sanieren. Das sind 80.000 Euro mehr, als ursprünglich im städtischen Haushalt veranschlagt waren. Der Stadtrat gab in seiner jüngsten Sitzung die entsprechend nötige, überplanmäßige Ausgabe frei.