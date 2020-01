Im Rathaus in Bad Tennstedt tagt am 23. Januar der Stadtrat.

Bauhof und Kurpark sind Bad Tennstedts Projekte

Die Umstrukturierung des Bauhofs will Bad Tennstedt jetzt angehen. Wie Bürgermeister Jens Weimann (CDU) informiert, müsse dieser an einen zentralen Ort gebracht werden. Denn bisher ist der Bauhof in zwei Gebäuden untergebracht. Laut Weimann soll in diesem Zuge auch die Arbeit der Bauhof-Mitarbeiter neu geregelt werden.

Der Kurstatus-Erhalt stellt Bad Tennstedt noch immer vor große Herausforderungen. Laut Weimann habe die Stadt nach der Ortsbereisung des Landesfachausschuss für Kur- und Bäderwesen ihre Hausaufgaben gemacht. Nun geht es weiter mit der Umgestaltung des Kurparks, die 2019 begonnen hatte. Im ersten Bauabschnitt war zunächst die Neugestaltung des Rosengartens angegangen worden.

Drängendes Projekt für dieses Jahr ist laut Weimann auch das Schaffen einer Zufahrt für das Wohngebiet Neumühle. Für all diese Vorhaben ist Geld im Haushalt der Stadt Bad Tennstedt eingeplant. Der Stadtrat wird sich am Donnerstag, 23. Januar, in seiner Sitzung beschäftigen. Dem Entwurf hat vergangene Woche bereits der Haupt- und Bauausschuss dem Entwurf zugestimmt.

Dieser segnete noch eine außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 9300 Euro ab für die Umstellung auf LED-Beleuchtung im Haus des Gastes. Die war teurer geworden. Da die Fördermittel voraussichtlich nicht ausreichen, vergrößert sich der Eigenanteil der Stadt.