Benefizabend der Rotarier bringt Rekordsumme ein

Das Grünkohlessen, die Ende 2017 ins Leben gerufene Benefizveranstaltung der Mühlhäuser Rotarier, scheint sich zu etablieren. Am Dienstagabend fanden sich im Brauhaus Zum Löwen 80 Gäste ein, die bei guter Stimmung und gutem Essen Geld spendeten. 3320 Euro kamen zusammen, eine deutliche Steigerung gegenüber den beiden ersten Veranstaltungen, wie der amtierende Rotarier-Präsident Helge Wittmann bestätigte. „Dieses Projekt trifft auf gute Resonanz in der Stadt. Mit dem Brauhaus haben wir einen super Partner an unserer Seite. Die Entscheidung über eine Fortsetzung trifft letztlich das Brauhaus, denn Sie haben den Aufwand der Bewirtung. Aus meiner Sicht kann es fortgesetzt werden“, sagte Helge Wittmann am Mittwoch im Gespräch mit dieser Zeitung.

Jugendfeuerwehr und Rotes Kreuz

wurden bereits unterstützt Zum Start des Abends stach die Pflaumenblütenkönigin Franziska Luig das erste Fass mit hausgebrautem Winterbier an. Die Rotarier – derzeit 38 Mitglieder und sechs Ehrenmitglieder zählend – empfingen geladene Persönlichkeiten aus der Stadt und der Region. Es ging um den gegenseitigen Austausch und soziale Projekte. Die Rotarier sind eine weltweit tätige Vereinigung, die sich nach eigenem Bekunden für den Dienst an der Gemeinschaft engagiert. Im Mühlhäuser Fall bedeutet dies Investitionen in regionale Projekte. So gingen die Erlöse der bisherigen Essen an den Kreisverband der Jugendfeuerwehren. Für 2000 Euro wurden Feldbetten angeschafft. Profitiert hat zudem das Deutsche Rote Kreuz. Der Kreisverband Mühlhausen wurde mit Technik für ein Social-Media-Projekt unterstützt. Wofür die nun eingebrachte Summe verwendet werden soll, müsse noch entschieden werden. Zwei Favoriten gibt es laut Helge Wittmann: Das Kinderheim Seebach sowie die Anschaffung weiterer Mathekisten. Diese Materialien für Grund- und Förderschulen sollen helfen, die Mathematik nicht nur mit dem Kopf, sondern buchstäblich mit der Hand zu begreifen. Fünf dieser Kisten wurden im vergangenen Jahr bereits verteilt. Der Bedarf danach sei hoch, sagt Helge Wittmann.