Mühlhausen. Zwei achte Klassen der Forstbergschule nutzten einen Berufsorientierungstag am Klinikum in Pfafferode.

Berufe am Hainich-Klinikum

Mit einer ganz konkreten Vorstellung kam Anthony Moritz am Freitagmorgen zum Ökumenischen Hainich-Klinikum (ÖHK). „Ich möchte später einmal im IT-Bereich arbeiten“, sagte der Vierzehnjährige aus Bollstedt. Zusammen mit seinen 17 Mitschülern der Klassen 8a und 8b der Forstbergschule nahm er das Angebot zur Berufsorientierung des mit etwa 1200 Mitarbeitern größten Arbeitgebers im Unstrut-Hainich-Kreis wahr.

„Die Idee entstand im Rahmen eines Elternabends mit dem Schwerpunkt Berufsorientierung“, sagte Sven Aures-Hobert. Der Elektroingenieur ist im ÖHK für die Projektsteuerung zuständig. Seine Kollegen führten die Jugendlichen in die unterschiedlichen Berufsfelder ein, die an dem Fachkrankenhaus für Neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Pfafferode angeboten werden. Das sind Ausbildungsplätze als Gesundheits-/Krankenpfleger, Mechatroniker, Elektroniker im Bereich Energie-/Gebäudetechnik und Koch.

„Wir sind immer auf der Suche nach personeller Verstärkung“, sagte Aures-Hobert. Er ermutigte die jungen Leute, sich später auch als Gärtner, im Fuhrpark oder für den Heizungs- und Sanitärbereich zu bewerben. Auch das ÖHK biete Praktika in allen Bereichen an.

Ein einwöchiges berufsbildendes Praktikum sei für die achten Klassen der Forstbergschule schon vor den Sommerferien geplant, erklärte Klassenlehrerin Melanie Wagner. Ein zweiwöchiges Praktikum folge zu Beginn des neunten Schuljahres.

Die 55 Mitarbeiter der Klinikverwaltung seien überwiegend im Rechnungswesen beschäftigt, erläuterte Peter Kaufhold. Der leitende Angestellte für Finanz-Rechnungswesen warb für den Beruf des Büro-Kaufmanns. Er machte auch auf die Möglichkeit aufmerksam, sich „später umzuorientieren“. Für die Ausbildung zum Koch machte sich Chris Ehlers stark. In der Küche des ÖHK arbeite man im Zweischichtsystem von 5.30 bis 19.30. Für einen kurzen Einblick in die Großküche mussten die Schüler Plastik-Überschuhe anziehen. „Das ist auf Grund der Hygiene-Vorschriften notwendig.“ Elf Köche und 19 Küchenhilfen bereiten im ÖHK dreimal täglich 1000 Mahlzeiten zu.

In den Beruf des Mechatronikers führte Robert Stieding im neu gebauten Kesselhaus des Klinikums ein. Stieding absolvierte seine Ausbildung bis Ende 2018 am ÖHK und wurde direkt in den Job übernommen. Eine Besichtigung des Rechenzentrums ermöglichte der Leiter der IT-/Medizinabteilung Stephan Herz. Stationsleiterin Iris Gryschek öffnete für die Vorstellung der Pflegeberufe die Türen zu Haus 8 der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Lena Hobert (14) und Mia Stock (13) waren schon gespannt, was über Krankenpflegeberufe erzählt werden würde. Beide Achtklässlerinnen sagten übereinstimmend: „Ich würde gerne in Richtung Medizin, mit Menschen etwas zusammen machen.“