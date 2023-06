Besondere Werke im Schloss

Bad Langensalza. Susanne Wawra arbeitet mit Fototransfers, viel Farbe und großen Leinwänden. Nun kommt sie in die Kur- und Rosenstadt.

Mit ihrer Ausstellung „Der Apfel fällt nicht weit ins Glas“ ist die Gothaer Künstlerin Susanne Wawra zu Gast in der Dryburg in Bad Langensalza in den Ausstellungsräumen des Vereins Kunstwestthüringer. Ihr Spezialgebiet sind Kollagen aus Fototransfers, die sie mit verschiedenen Materialien und meist knalligen Farben die große Leinwand bringt. Die Vernissage beginnt am kommenden Donnerstag, 29. Juni, um 19 Uhr im Schloss Dryburg mit Musik und Know-how. Interessierte sind willkommen. Gefördert wird die Ausstellung durch die Albrecht-Kiesow-Stiftung.