Mühlhausen. Auf der Geburtsstation im Hufeland-Klinikum in Mühlhausen gibt es Lockerungen. Unter anderem darf nach der Entbindung wieder ein Besucher kommen.

Besuch nach Entbindung wieder möglich

Auf der Geburtsstation im Hufeland-Klinikum in Mühlhausen gibt es weitere Lockerungen. So können Mütter nach der Entbindung jetzt wieder pro Tag einen Besucher empfangen – ohne zeitliche Einschränkung. Bei einem Kaiserschnitt ist eine Bezugsperson während des Eingriffs jetzt wieder erlaubt. Zudem kann das Familienzimmer wieder genutzt werden, in das Eltern mit ihrem Neugeborenen ziehen können. Auch der Babyfotograf darf wieder auf Station kommen und Bilder für das Familienalbum machen.