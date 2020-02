Die Stadtbibliothek Mühlhausen will ihre Bestände mit Funk-Etiketten ausstatten. Dafür werden Helfer gesucht.

Mühlhausen. Die Bestände in der Mühlhäuser Jakobikirche bekommen funkende Etiketten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bibliothek sucht Helfer

Die Stadtbibliothek Mühlhausen bleibt am Samstag, 29. Februar und Montag, 2. März, geschlossen. Grund ist laut einer Mitteilung aus dem Rathaus die Umstellung der Bestände auf Funk-Etiketten-Technik. Sie soll in der Stadtbibliothek den Service verbessern. Für die Umstellung hat die Stadt Helfer gefunden, sucht aber noch weitere Unterstützer. Zum Einsatz kommen sie zwischen Freitag, 12.30 Uhr und Sonntag 16 Uhr. Sie sollen die Etiketten in die Bücher einkleben, scannen und sie dann wieder einräumen. Vorkenntnisse seien nicht erforderlich.

Bei Interesse bitte melden in der Bibliothek, unter Telefon: 03601/452450 oder per E-Mail: stadtbibliothek@muehlhausen.de.