Bickenrieder Wehr löscht Schornsteinbrand

Trotz Corona-Krise bleiben die Feuerwehren im Unstrut-Hainich-Kreis einsatzbereit. Am Montagmittag wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Bickenriede gegen 11.15 Uhr zu einem Schornsteinbrand in die Kleinlangsgasse gerufen, schildert Sandra Gassmann von der Einsatztruppe die Lage. „Als erstes sicherten wir die Einsatzstelle ab, zeitgleich erkundete unser Gruppenführer die Einsatzstelle.“ Ein Trupp mit Pressluftatmern ging mit einem Schornsteinfegerkehrsatz auf den Dachboden des Gebäude zum Schornstein.

Da der Schornsteinfeger zeitgleich alarmiert wurde, war er nur kurz nach den Feuerwehrleuten am Einsatzort und unterstützte sie beim Kehren des Schornsteins. So konnte Schlimmeres verhindert werden. „Nachdem einiges an Asche und Ruß aus dem Schornstein entfernt war, konnten wir nach etwa drei Stunden den Einsatz beenden“, sagt Sandra Gassmann. Gegen Abend wurde der Schornstein mit einer Wärmebildkamera überprüft. Erst vor wenigen Wochen hatte die Feuerwehr Bickenriede einen neuen Kehrsatz von der ortsansässigen Firma Doepke spendiert bekommen. „Nochmals danke dafür“, sagt Sandra Gassmann, „aber so schnell sollte er eigentlich nicht zum Einsatz kommen.“