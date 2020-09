Helene Hohmann, Pawel Bagiński, Josephine Bick und Izabela Bick Bagiński (von links) in der Galerie Dasein. Helene Hohmann hält in der Hand ihr Plakat "Nichts bleibt nichts.

Oberdorla. Die Kunststudentinnen Josephine Bick und Helene Hohmann waren zu Gast in der Galerie Dasein.

Bilder, Drucke, Kinderbuch zum Ateliertag in Oberdorla

Zum Tag des offenen Ateliers präsentierte die Galerie Dasein aus Oberdorla Arbeiten von Izabela Bick Bagiński und Pawel Bagiński. Die Galerie trägt den Namen seit 2015, als Freundin Daria Milecka der Titel im Zusammenhang mit der künstlerischen Gruppe einfiel, die ihre Daseinsberechtigung hat. Fünf Künstler gehören der Gruppe „Widerspruch und Fortsetzung“ an. Ein ambitionierter Name, der die Wiederholung in der Kunstgeschichte, das Traditionelle symbolisiert im Gegensatz zum Neuentdecken und dem Dagegenentscheiden.