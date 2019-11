Bereits jetzt ist der Block in der Thomas-Müntzer-Straße 2/3 in Mühlhausen fast leergezogen.

Mühlhausen. Die Mühlhäuser Wohnungsgenossenschaft will ein Haus in der Müntzerstraße abreißen und setzt dabei auf Fördermittel. Das gefällt nicht allen.

Block in der Müntzer-Straße in Mühlhausen wird abgerissen

Der Wohnblock Thomas-Müntzer-Straße 2/3 in Mühlhausen steht vor dem Abriss. Dies kritisiert Matthias Trautwein, der Vorsitzende des Mietervereins Mühlhausen. Ein Abriss ist aus seiner Sicht nicht zwingend: Es seien alte Plattenbauten, die bezüglich der Wärmedämmung gut da stünden. „Wohnraum, vor allem bezahlbarer, wird in Mühlhausen dringend benötigt“, meint er. Und: Wohnraum dürfe in Mühlhausen nicht verknappt werden. Trautwein forderte, der Bund solle die Mittel für sozialen Wohnungsbau erhöhen.