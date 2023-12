Symbolbild: Einsatzkräfte wurden aufgrund eines Brandes in Kirchheilingen alarmiert.

Polizeimeldungen Brand in Kirchheilingen – Polizeimeldungen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis

Unstrut-Hainich-Kreis Auf dem Gelände der Agrargenossenschaft Kirchheilingen brannte es. Außerdem gab es einen Einbruch sowie Sachbeschädigung in Mühlhausen.

Brand auf Gelände der Agrargenossenschaft Kirchheilingen

Im Bereich des Blockheizkraftwerkes auf dem Gelände der Agrargenossenschaft in der Bahnhofstraße in Kirchheilingen brannte es am frühen Mittwochmorgen. Kurz vor 4 Uhr wurde hier Rauch gesichtet und die Feuerwehr informiert, welche zum Einsatz ausrückte. Die Polizei geht gegenwärtig von einem technischen Defekt aus. Laut ihrer Mitteilung entstand ein Schaden von schätzungsweise 70.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Autoscheibe eingeschlagen in Mühlhausen

Unbekannte schlugen am Dienstag die Heckscheibe eines Nissan ein. Dieser war auf dem Parkplatz Am Stadtwald abgestellt, als die Täter zwischen 14 Uhr und 15.30 Uhr das Auto beschädigten. Erbeuten konnten sie nichts. Laut Mitteilung der Polizei entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 zu melden.

Einbruch in Kellerabteile

Eindringlinge verschafften sich Zutritt zu den Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses in der Karl-Marx-Straße in Mühlhausen und stahlen ein Mountainbike. Der Einbruch geschah zwischen Montag 17 Uhr und Dienstag 15.45 Uhr. Das gestohlene Mountainbike war von dem Hersteller Giant und sein Wert beziffert sich auf etwa 2000 Euro. Ob die Täter weitere Beute machten, muss noch ermittelt werden. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 03601/4510 entgegen.