Braucht hier jemand Brauen?

Kaufen kann man heutzutage buchstäblich alles. Dennoch stutzte ich, als ich kürzlich beim Vorbeifahren aus den Augenwinkeln im Schaufenster eines Geschäftes in Mühlhausen die Aufschrift „Neu – neu – neu“ und „Augenbrauen“ las. Werden auch die jetzt schon in Läden verkauft?

Immerhin gibt es ja schon Haare zu erwerben, die man als Extensions an die eigene Pracht drandengeln lassen kann. Kurz dachte ich dann an den früheren Bundesfinanzminister Theo Waigel, dem ob seiner üppigen Buscheln über den Guckern eine Satirezeitung andichtete, er sei mal durch die Abwässer einer Augenbrauenfabrik geschwommen.

Könnten solche gut bestückten Leute auf die Idee kommen, ihren Überfluss an weniger Bebraute zu verhökern, damit auch hier Extensions möglich würden? Gerade wir älteren Männer hätten da durchaus teils ungeliebt umfangreichen Nachwuchs auf der unteren Stirn, den wir gewinnbringend versilbern könnten. Und wer’s mag…

Etwas tiefer im Schaufenster wurde noch „Microblading“ annonciert. Das sind per Mehrfachklinge und mit Farbpigmenten eintätowierte Augenbrauen. Es gibt also tatsächlich einen Augenbrauenladen in der Kreisstadt. Wem sich jetzt nicht die Nackenhaare aufstellen, weil er keine hat: Vielleicht kommen ja auch die demnächst ins Sortiment. Helau!