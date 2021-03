Brötchengelddieb in Ammern ertappt

Einen Brötchenlieferdienst an die Haustür nutzte ein Langfinger in Ammern schamlos aus.

Seit mehreren Wochen wurde in Ammern, immer in der Nacht zu Samstag, die von den Bewohnern für den Bäckerlieferanten an die Haustüren gehängten Brotbeutel mit dem Bargeld darin gestohlen. Freitagnacht nun konnte eine Polizeistreife eine verdächtige Person im Umfeld der letzten Tatorte feststellen. Aus einem an einer Haustür hängenden Stoffbeutel hatte die Polizei die Seriennummer eines Geldscheines notiert. Später wurde dann festgestellt, dass dieser Stoffbeutel weg war. Der kontrollierte verdächtige Mann bestritt den Diebstahl. Doch der den Beamten gezeigte Inhalt seiner Taschen förderte unter anderem den oben registrierten Geldschein zutage, informierte die Landespolizeiinspektion Nordhausen.