Brühlturm in Bad Langensalza: Ein Bauwerk für Spittel, Weberei und Supermarkt

Der Brühlturm oder Lindenbühlturm an der heutigen Turmstraße hat im Laufe der Jahrhunderte schon so manche Nachbarn gehabt. Der Turm fügte sich ursprünglich in den südlichen Teil des zweiten Stadtmauerrings ein. Im Jahr 1625 wurde das Hospital Sankt Georgi von der Alleestraße gegenüber dem alten Schwefelbad in den Schutz der Mauer hinter den Brühlturm verlegt.

Wie Gisela Münch in ihrer Stadtmauer-Chronik berichtet, wurde dieses Hospital später wieder abgerissen, als das heutige Hufeland-Krankenhaus entstand. Nun wurde das Areal hinter der Mauer für die Graesersche Weberei genutzt. Damit befanden sich mit dem Brühlturm, dem Butterturm und Graesers Turm gleich drei Mauertürme in unmittelbarer Nachbarschaft zu der Weberei. Die Gebäude schlossen direkt an den Brühlturm an. Gekrönt ist der Turm von einem kleinen gekappten Steinhelm So wurde es auch gehalten, als die Weberei abgerissen wurde und der jetzige Supermarkt entstand. Heute markiert der Brühlturm die südliche Ecke des Parkdecks und wirkt wie ein ausladender Stützpfeiler. Ins Innere des Turms geht es nicht mehr. Ein Eingang ist nirgendwo zu sehen. In einem kleinen Flachbau direkt am Turm sind technische Anlagen des Supermarkts untergebracht – auch von dort gibt es keinen Weg ins Turminnere. Dass der Turm nicht viel mehr als ein dekoratives Objekt ist, zeigt schon der Baum, der auf dem Turm gewachsen ist und mittlerweile hinter der Brustwehr hervorschaut. Vier Geschosse auf 16 Metern in der Höhe misst der Turm. Gekrönt ist er von einem kleinen gekappten Steinhelm. Die breite Ringmauer schloss im Westen und Osten an. Im Osten lag auch das ehemalige Brühltor oder Löwentor. Laut Gisela Münch besaß der Turm im Jahr 1526 eine Ofenheizung für frierende Wachleute. 1609 wurde von einem Brand berichtet. Die Brücke, welche den Lindenbühl mit der Poststraße verbindet, wurde dort erst im Jahr 1908 angelegt – für Fußgänger. Der Fabrikant Ernst Weiß hatte den Bau veranlasst. Heute ist es eine rege genutzte Verbindungsstraße. Die Bad Langensalzaer Stadtmauer: Die heutige Altstadt von Bad Langensalza war einst durch eine weitläufige Stadtmauer geschützt. Trotz vieler Abrisse im Laufe der Jahrhunderte sind bis heute noch weite Teile der Befestigung erhalten. Von den ehemals mehr als 30 Türmen können heute noch 16 und ein Gartenhäuschen auf der Mauer betrachtet werden. Diese stilisierte Grafik verdeutlicht, an welchem Punkt der Stadtmauer sich der Rundgang befindet. Graesers Turm (2) war Teil der inneren Stadtmauer, der Brühlturm (3) stand am zweiten Mauerring. Foto: Andreas Wetzel Im Jahr 1212 erhob Kaiser Otto IV. die Dryburg mit der umgebenden Siedlung Salza zur Stadt. Damit einher ging das Recht der Stadtbewohner zum Bau einer schützenden Befestigung. Der erste Stadtmauerring mit etwa 1,5 Kilometern Länge umschloss die Altstadt, was etwa dem Areal zwischen Erfurter Tor, Mauergasse, Lindenbühl/Herrenstraße, Bornklagengasse, Wiebeckplatz, unterer Mühlhäuser Straße, Dryburg, Jüdengasse, Kurpromenade und Erfurter Straße entspricht. Mit dem Bau des zweiten Stadtmauerrings wurde 1356 begonnen. Die Übergänge zwischen beiden Ringen bildeten ein nicht mehr erhaltener Rundturm neben dem Butterturm sowie der Tellerturm an der Kurpromenade. Quelle: Gisela Münch, Die mittelalterliche Stadtbefestigung von Bad Langensalza, Verlag Rockstuhl