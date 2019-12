Bruns hält an Betreibermodell für Obdachlosenasyl fest

Der Bau einer neuen Obdachlosen-Unterkunft in Mühlhausen verschiebt sich. Der von der Stadtverwaltung geplante Termin im Frühjahr ist nicht mehr zu halten, nachdem der Stadtrat am Donnerstagabend die Beschlussvorlage der Verwaltung in die Ausschüsse verwiesen hat. Diese wollte, dass die Städtische Wohnungsgesellschaft (SWG) neben der bisherigen Obdachlosenunterkunft eine neue in Containerbauweise errichtet und betreibt.

Die bisherige Unterkunft ist in desolatem Zustand. Immer wieder waren in den vergangenen Monaten Schäden durch Vandalismus zu beklagen, kam es zu Bränden. Ende dieses Jahres läuft die Zweckbindung für das Gebäude in der Wendewehrstraße aus. Vor 20 Jahren hatte es die Stadt vom Bund gekauft – zu einem niedrigen Preis, aber mit der Auflage, dort Obdachlose unterzubringen.

Geplant ist ein Container mit Einzelzimmern und einer Gemeinschaftsdusche für insgesamt zehn Personen. „Wir haben fast nur alleinstehende Männer, die in die Unterkunft kommen“, so Sill. Derzeit befindet sich auch eine Frau unter den Bewohnern. Für solche Fälle solle es eine kleine separate Unterkunft mit Dusche, WC und Kochnische geben. Die Container sollen mit einer Fassade verkleidet werden.

Nach Vorstellung der Verwaltung soll die SWG Hausmeisterarbeiten, Straßenreinigung und die Müllbeseitigung übernehmen.

Volker Bade (CDU) brachte den Änderungsantrag aller Fraktionen ein, die Beschlussvorlage erneut in den Ausschüssen zu diskutieren. „Wir können nicht der SWG kurzer Hand die Aufgabe übertragen. Mit Hausmeistertätigkeiten ist es nicht getan“, sagte Bade und stellte auch den Standort an der Bundesstraße infrage.

Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) sagte am Freitag, er halte an dem SWG-Modell fest und wolle dafür auch in den Ausschüssen werben. Im Februar soll dieser Punkt noch einmal auf die Tagesordnung. „Wenn der Rat nicht möchte, dass die SWG die Unterkunft errichtet und betreibt, werden wir es als Stadt tun müssen.“ Allerdings, so Bruns, würden dann nächstes Jahr 400.000 bis 500.000 Euro weniger für andere Investitionen zur Verfügung stehen. Denn die Container sollen noch im Sommer aufgestellt werden.