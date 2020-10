Buch über den Marsch Mühlhäuser Kinder nach Pleismar 1945

Der gebürtige Mühlhäuser Manfred Seifert hielt bis zu seinem Tode Mitte Juli dieses Jahres seine erste Publikation stolz in den Händen. Nach langer Krankheit verstarb der in Berlin Wohnhafte im Kreise seiner Familie. Er hatte das Buch „Kreuzzug der Mühlhäuser Kinder nach Pleismar. 1. bis 11. April 1945“ basierend auf eigenen Erlebnissen geschrieben.

Manfred Seifert hatte es mit der Intention verfasst, unwahre Beschreibungen des Ereignisses richtig zu stellen. Derartige Unwahrheiten sollen sich in der Literatur manifestiert haben, unter anderem dargestellt in Berichten der Mühlhäuser Chronik. Die militärisch-sachlichen Zuständigkeiten liegen bei Jürgen Möller, der bereits andere militärgeschichtliche Bücher verfasst hat.

Die historische Aufarbeitung und Recherche gestalteten sich für Manfred Seifert zeitintensiv. Fünf Jahre dauerte die Arbeit am Buch, da Veröffentlichungen von militärischen Dokumenten nach und nach erfolgten.

Nun ist dieses Buch für den Verstorbenen zum einen die Erfüllung eines Traums, und zum anderen wird der Autor nie vergessen sein. Als eine Reaktion auf den gegnerischen Frontverlauf verlief der thematisierte Marsch der Kinder nach Pleismar in Sachsen-Anhalt. Die Hitlerjungen befanden sich in obligater Abhängigkeit. Manfred Seifert erinnerte sich, in Verhaltensnormen geprägt gewesen zu sein. Das Buch war für ihn ein Stück Aufarbeitung des historisch Erlebten. Private Fotos mit Ergänzungen vom Verlag bilden die Untermalung der Texte.

Aufgrund des sehr guten Erinnerungsvermögens fiel dem Autor das Schreiben leicht. Außerdem halfen ihm Zeitgenossen mit komplexen Erinnerungsberichten.

Buchreihe: Kriegsende in Mühlhausen 1945 – Erinnerungen: „Kreuzzug“ der Mühlhäuser Kinder nach Pleismar, 1. bis 11. April 1945, Verlag Rockstuhl, 18,95 Euro