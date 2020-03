Torsten Brüsch (links) vom Hochbauamt der Stadtverwaltung und Stadtarchivar Helge Wittmann stellten noch nur wenigen Wochen die geplanten Umbau- und Sanierungsarbeiten am Gebäude des Reichsstädtischen Archivs am Rathaus in Mühlhausen vor.

CDU und Freie Wähler fordern Prüfung der Investitionen

Trotz der Corona-Pandemie geht Mühlhausens Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD) weiterhin davon aus, dass die für 2020 geplanten Baumaßnahmen durchgeführt werden. Konkret heißt das: der Bau des Freibades am Schwanenteich, des Spielplatzes an Pfortenteich und Petriteich und des Kreisels am Blobach, der Ausbau der Mittelstraße. Angesichts der aktuellen Corona-Krise fordert die Fraktion der Fraktion aus CDU und Freien Wählern allerdings, die geplanten Projekte auf den Prüfstand zu stellen. Zu prüfen sei, was der Ausstieg aus dem Projekt Neubau Spielplatz Petriteich kostet. Auch weitere Investitionen stellt die Ratsfraktion infrage: das touristische Leitsystem, die Sanierung des Reichsstädtischen Archivs. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Prüfung der Finanzpläne bis 2023 auf Einsparpotenzial gefordert Außerdem fragt Fraktionschef Volker Bade, wie die Bezahlung der aufgrund der Kinderbetreuung nicht arbeitsfähigen Erzieher der Kindertagesstätten vonstatten gehen soll. Es solle auch geprüft werden, welche Modernisierungsmaßnahmen in geschlossenen und teilweise geschlossenen Kindergärten vorgezogen werden können. Generell soll laut Bade der diesjährige Haushalt sowie der Finanzplan bis 2023 auf Einsparpotenziale geprüft werden. Vorgesehen sind im Finanzplan unter anderem die Sanierung Vorstädte, die Neugestaltung des Naherholungsgebiets am Schwanenteich. Und: Können städtische Gebühren für Sondernutzungen öffentlichen Raums wie für die Außenbestuhlung, für Werbung und das Betreiben eines Marktstandes für 2020 erlassen werden? Eine Baumaßnahme hat die Stadtverwaltung bereits verschoben: die Sanierung des Reichsstädtischen Archivs. Die sollte ursprünglich am 23. März beginnen. Die Verschiebung ist dem Umfang der Arbeiten geschuldet. „Es ist nicht auszuschließen, dass Materiallieferungen ausbleiben oder Firmen nicht einsatzfähig sind, weil Mitarbeiter krank, wegen der erforderlichen Kinderbetreuung nicht im Dienst sind oder nicht einreisen dürfen“, sagt Johannes Bruns. Im ersten Schritt war geplant, das Baugerüst aufzustellen. „Kann dieses aber anschließend nicht genutzt werden, fallen trotzdem hohe Vorhaltekosten an.“ Zudem würde das Gerüst zu unnötigen Einschränkungen für die Anwohner in der Ratsstraße führen. Im Rathaus selbst seien die verschiedenen Dienststellen auf ein Minium zusammengeschrumpft. Etwa 40 Verwaltungsmitarbeiter befinden sich nach Aussage von Bruns im Homeoffice. Davon ausgenommen sind neben der Feuerwehr die Bereiche Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung sowie Grün- und Verkehrsflächen, der Bauhof sowie Hoch- und Tiefbau. Um den direkten Kontakt der Mitarbeiter zu reduzieren, wird mit Schichtplänen gearbeitet, damit im Krankheits- oder sonstigen Notfall Reserven im Mitarbeiterkreis zur Verfügung stehen. Täglich berät seit Wochen der Krisenstab der Stadtverwaltung die Lage, um weitere Maßnahmen einzuleiten. „Wir wollen aber nicht in einen Überbietungswettbewerb mit anderen Kommunen eintreten, wer die stärksten Restriktionen hat“, sagt der Rathauschef. Das Bürgerbüro der Stadtverwaltung Mühlhausen ist unter Telefon: 03601/ 45 21 15 montags bis freitags 8 - 12 Uhr und montags bis donnerstags 13 - 16 Uhr zu erreichen – auch für Vermittlung von Hilfe für ältere und bedürftige Menschen.