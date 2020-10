Corona im Unstrut-Hainich-Kreis: In Entwicklung eingreifen aber öffentliches Leben zulassen

17 Landkreise, sechs kreisfreie Städte in Thüringen – und alle reagieren mit unterschiedlichen Maßnahmen auf die steigenden Corona-Infektionszahlen. So will man die Situation lokal begrenzt in den Griff bekommen ohne einheitliche Maßnahmen für den ganzen Freistaat. Obwohl es eine Landesverordnung gibt, bleibt den Landkreisen ein Handlungsspielraum. Wie kommt der Unstrut-Hainich-Kreis zu den Zahlen in seiner Allgemeinverfügung?

Noch will Landrat Harald Zanker (SPD) die seit 18. Oktober geltenden Regelungen nicht verschärfen. Für private Feiern und nicht öffentliche Veranstaltungen gilt eine Obergrenze von maximal 15 Personen in geschlossenen Räumen. Im Freien dürfen es höchstens 50 sein. Öffentliche Veranstaltungen mit Publikumsverkehr sind untersagt. Im benachbarten Landkreis Eichsfeld dürfen hingegen Veranstaltungen mit bis zu 30 Personen in geschlossenen Räumen stattfinden, mit maximal 50 draußen. Private Feiern sind mit bis 15 Menschen erlaubt. Das Land Thüringen, dem sich mehrere andere Landkreise anschließen, lässt ohne Anmeldung bis zu 50 Personen in geschlossenen Räumen und bis zu 100 im Freien zu.

Thüringer Verordnung gibt den Rahmen vor

Mit seiner Allgemeinverfügung bewege sich der Unstrut-Hainich-Kreis innerhalb der Thüringer Verordnung, erklärt Landrat Harald Zanker (SPD). Noch vor Überschreiten des Inzidenzwertes hatte das Landratsamt nach Abschätzung der Entwicklung die maximale Personenzahl für Veranstaltungen festgelegt. Dabei habe man auch auf externen Rat von Fachleuten zurückgegriffen, so Zanker. Er verweist auf die Eigenverantwortung der Kreise.

Bei der ersten Infektionswelle sei es eine Entscheidung „aus dem Bauch heraus“ gewesen, so Zanker. Als erster in Thüringen hatte der Unstrut-Hainich-Kreis am 11. März Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern untersagt.

Wirksamkeit der Maßnahmen prüfen und entsprechend anpassen

Die jetzigen Maßnahmen seien auf die Erfahrungen seitdem zurückzuführen. Dabei behalte man die Verhältnismäßigkeit der Einschränkungen im Blick, sagt Zanker. „Wir müssen in die Entwicklung eingreifen und wollen trotzdem öffentliches Leben zulassen.“ Familienfeiern in begrenztem Rahmen bleiben somit möglich. Pragmatisch sei man an die Zahlen gegangen: Geburtstagsfeiern mit höchstens 15 Personen seien realistisch.

Aber mit jedem Gast steige auch die Zahl möglicher Infektionen exponentiell an. Das erschwert die Arbeit bei der Kontaktverfolgung durch das Gesundheitsamt, wie dessen Leiter Sören Lamm erläutert. Noch sei diese Arbeit zu leisten, so Zanker. Innerhalb von 24 bis 48 Stunden seien die Kontakte ermittelt und betreffende Personen informiert sowie mögliche Quarantänemaßnahmen ausgesprochen.

Nur die engsten Kontaktpersonen kommen in Quarantäne

30 Mitarbeiter des Landratsamtes sind derzeit in diese Corona-Arbeit involviert. Sören Lamm spricht von einer „Kraftanstrengung“ für seine Behörde. Nur die engsten Kontakte kämen in Quarantäne, deshalb müsse exakt recherchiert werden.

Ziel sei es, sagt Zanker, einen zweiten Lockdown zu verhindern. Ob das gelingt, wird die weitere Entwicklung zeigen. Man werde die Wirksamkeit der Maßnahmen prüfen und anpassen. Den Rahmen gebe die Landesverordnung. Deren Verschärfung gilt nach Gesprächen zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidenten am Mittwoch als wahrscheinlich.