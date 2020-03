Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Corona-Patientin im Krankenhaus

Im Unstrut-Hainich-Kreis wurde erstmals eine mit dem Coronavirus infizierte Patientin stationär im Krankenhaus aufgenommen. Das meldete der Kreis in seiner täglichen Statistik. Nähere Angaben wurden aus Datenschutzgründen nicht gemacht. Stand Montag, 14.20 Uhr, gab es im Landkreis sechs Menschen, die sich mit Corona infiziert haben – einen mehr als am Sonntag. Fünf davon befinden sich in häuslicher Quarantäne. Weitere 293 Personen, und damit drei mehr als am Sonntag, sind vorsorglich in häuslicher Quarantäne. Bislang gibt es im Kreis noch keine Todesfälle und auch keine Menschen, die als genesen gelten.

Im Landratsamt erwartet man indes neue Regelungen vom Land. Das Kabinett hat für Dienstag eine weitere Verordnung für Thüringen angekündigt, die am Mittwoch um 0 Uhr in Kraft treten soll. „Erwartet werden mögliche Nachschärfungen in der Anpassung des Beschlusses für Bund und Länder“, teilte das Landratsamt mit.