Corona: Schulklasse im Unstrut-Hainich-Kreis in Quarantäne

Mehrere Berufsschüler einer Klasse der Beruflichen Schulen des Unstrut-Hainich-Kreises befinden sich derzeit in häuslicher Quarantäne. Die Maßnahmen wurden vom Gesundheitsamt des Kreises verhängt, weil zwei der Schüler zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Daraufhin wurden weitere Tests an Schülern und Lehrern durchgeführt. Die Ergebnisse standen am Dienstagnachmittag noch aus.

Die Zahl der infizierten Personen im Unstrut-Hainich-Kreis ist damit auf sechs gestiegen (Stand Dienstag, 22. September, 8.20 Uhr). Am Montag waren es drei Menschen. Fünf Infizierte befinden sich in häuslicher Quarantäne, einer im Krankenhaus. Weitere 32 Menschen im Unstrut-Hainich-Kreis befinden sich vorsorglich in häuslicher Quarantäne.