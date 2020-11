Gastwirt aus Bickenriede legt Investitionen auf Eis

30 Jahre lang gibt es das Landhotel Berggaststätte in Bickenriede. Kein einziges Mal waren dessen Türen länger als einen Tag geschlossen. Ausgerechnet im Jubiläumsjahr ändert sich das. Gastwirt David Groß hatte nach dem Lockdown im Frühjahr den Betrieb gerade wieder auf die Beine gestellt, nun ist das Haus wegen der Corona-Maßnahmen wieder dicht.

Zudem hat die Unsicherheit bei seinen Gästen zu vielen Stornierungen geführt, sagt der 33-Jährige. Dabei gebe Hygienekonzepte mit ausreichend Abstand der Tische, regelmäßige Desinfektionen, Listen zur Nachverfolgung der Kontakte. In Gaststätten mit den entsprechend hohen Auflagen sei man damit wohl besser geschützt als bei einer privaten Feier zuhause, meint der Gastwirt. Dennoch hat die Politik anders entschieden.

Hochzeiten und Familienfeiern statt Kegelbahn und Bockwurst

Was gerade in der Welt passiert und welche Auswirkungen das auf die Gastronomie hat, können Groß‘ Ureltern Martin und Ingrid nur schwer nachvollziehen. Vor drei Jahrzehnten haben sie die Berggaststätte eröffnet – in der Umbruchzeit der Wendejahre. Martin Groß hatte gerade das Dachgeschoss des Wohnhauses ausgebaut – wohl auch mit dem Hintergedanken, hier seinen 50. Geburtstag feiern zu können. Eine Theke und Toiletten wurden eingebaut. „Es muss ein tolles Fest gewesen sein“, meint Enkel David. Denn daraus entstand die Idee des Opas, gemeinsam mit Ehefrau Ingrid in die Gastronomie zu wechseln. Die Pläne waren groß, das Land in Aufbruchstimmung. Entsprechend locker reichten Banken Kredite aus. Das Areal am Anröder Weg wurde aufwendig umgebaut, es entstanden Restaurant, Hotel und Kegelbahn. „Es gab Bockwurst und Strammen Max, dazu ein Bier und einen Schnaps. Ihr Konzept haben meine Großeltern regelrecht zelebriert.“

David Groß war damals schon als Kind mitten drin. Das hat Eindruck hinterlassen: Er lernte Hotelfachmann und studierte Hotel-Betriebswirtschaft, arbeitete in Österreich, Frankreich und schließlich in München. 2010, mit 23 Jahren, übernahm er die Berggaststätte und baute den Betrieb weiter aus. Mit Bockwurst war kein Geld mehr zu verdienen und auch auf der Kegelbahn blieb aus mangelndem Interesse das Licht aus. Hochzeiten und Familienfeiern wurden eines der Standbeine, dazu das Catering für Veranstaltungen.

400 Liter Bier in den Gully gekippt

Nun stünden erneut Investitionen in das Haus an. Doch angesichts der Corona-Krise sind die bereits geplanten Baumaßnahmen, wie die komplette Renovierung des Hauses mit neuem Brandschutzkonzept und der Bau weiterer Parkplätze, erst einmal auf Eis gelegt. Während der Gaststätten- und Hotelbetrieb ruhen muss, gibt es einen Abhol- und Lieferservice. Im Moment bietet er Martinsgänse und Rippchen vom Grill an. „Damit kann das nötigste überbrückt werden.“

David Groß machte in der Vergangenheit mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen auf sich aufmerksam. Im Mai kippte er 400 Liter Bier, das nahe dem Mindesthaltbarkeitsdatum war, in den Gully, nachdem ihm das Ordnungsamt des Kreises wegen Bedenken gegen Hygieneauflagen untersagte, es zu verschenken. Auch der Heiratsantrag für seine Frau Katja im November 2016 in einem Erfurter Kaufhaus vor versammelter Öffentlichkeit und Fernsehpublikum war etwas Besonderes. Im Mai dieses Jahres nun haben die beiden ihr erstes Kind bekommen. Söhnchen Leo ist der private Lichtblick für die Familie.