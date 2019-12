Landkreis. Eltern helfen ein passendes Hilfsangebot zu finden, das ist Anliegen der Babylotsen. 39 gibt es in Deutschland – nun auch einen in Thüringen.

Damit der Start ins Leben gelingt

Als erstes Krankenhaus in Thüringen beteiligt sich das Hufeland-Klinikum am Programm „Babylotsen“. Dessen Gründer ist die Hamburger Stiftung „See You“. Das Programm bietet Schwangeren und Wöchnerinnen die Möglichkeit, sich über Angebote der Netzwerk- und Koordinierungsstelle „Frühe Hilfen“ zu informieren und Beratungsgespräche in der Klinik in Anspruch zu nehmen. Die Koordinierungsstelle befindet sich im Unstrut-Hainich-Kreis in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt (Awo).

Um dieses Programm auf der Geburtsstation anzubieten, hat die Awo eine Babylotsin über die Stiftung ausbilden lassen: Sandra Birchner. Die Sozialpädagogin begleitet seit sieben Jahren junge Eltern, führt die Willkommensbesuche durch, bei denen sie die Familien zu Hause aufsucht. Einfach sei das nicht: Zum einen stünden bis zu sechs Hausbesuche pro Tag an, zum anderen stünden diese Besuche erst an, wenn die Babys drei Monate alt sind. Das soll sich nun ändern. Die Babylotsin wird unter anderem zu den Themen Gesundheit, Ernährung, Stillen, Entwicklung, Schlafverhalten, finanzielle Leistungen, Mutterschutz und Elternzeit beraten sowie Hilfestellung beim Ausfüllen von Anträgen geben und bei Bedarf andere Institutionen weitervermitteln. „Diese Aufgaben und Angebote sind so vielfältig, das können wir als Hebammen der Klinik nicht allein leisten“, sagt Manuela Schmidt, die leitende Hebamme am Hufeland-Klinikum. Bundesweit gibt es nach Angaben der Stiftung 39 Kliniken, die mit Babylotsen arbeiten. Diese haben – wie Ärzte – Schweigepflicht. Das Jugendamt werde nur informiert, wenn das Kindeswohl gefährdet ist. Als Babylotsin übernehme Sandra Birchner die Scharnierfunktion zwischen dem Gesundheitswesen, den sozialen Sicherungssystemen und der Jugendhilfe. Sie biete ihre Unterstützung in einer Lebensphase an, in der Familien erfahrungsgemäß Hilfen gegenüber sehr offen und vorurteilsfrei seien. Die Entscheidung, ob Eltern die Unterstützung annehmen, bleibe dabei aber immer ihnen selbst überlassen. Die Informationen kommen nun, dank des Babylotsen-Projektes, gebündelt in die Familien. Drei Tage pro Woche – und damit einen Tag mehr als bisher – werde sie im Klinikum arbeiten und bei Bedarf auch Hausbesuche abstatten. Schon mit Anmeldung der Geburt in der Klinik können, wenn gewünscht, die Hilfsangebote unterbreitet werden, sagt Melanie Thon, die Leiterin der Netzwerk- und Koordinierungsstelle der Awo. Für Diana Wehenkel, die Leiterin des Fachdienstes Familie und Jugend im Landratsamt, könne die Babylotsin eine wichtige Form der Prävention bieten, damit das Jugendamt gar nicht erst eingreifen müsse. „Je früher die Angebote eine Familie erreichen, je größer sind die Möglichkeiten, Familien zu befähigen, dass ihr Kind auch bei ihnen leben kann.“ Die derzeit angebotenen Willkommensbesuche seien in einem Flächenkreis wie dem Unstrut-Hainich-Kreis schwierig und mit viel Aufwand verbunden. Dass die Babylotsin nun dreimal die Woche im Klinikum arbeitet, bringt, so sagt Kerstin Haase, die Geschäftsführerin des Klinikums, dem Hufeland einen Mehrwert. Die Zusammenarbeit zwischen Awo und Klinikum über das Babylotsen-Projekt sei langfristig angelegt und nicht zeitlich befristet.