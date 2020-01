Der größte Erfolg der Wiebeckschüler

Es ist der wohl größte sportliche Erfolg der Bad Langensalzaer Regelschule: Selbst der langjährige Sportlehrer der Wiebeckschule, Hardy Krause, kann sich nicht mehr erinnern, wann zum letzten Mal Schüler seiner Schule so erfolgreich bei einem Schulamtsfinale „Jugend trainiert für Olympia“ aufgetreten sind. Doch die jüngsten Basketballer der fünften und sechsten Klassen überzeugten schon beim Kreisfinale, das sie souverän gewannen. Damit standen sie im Schulamtsfinale in der Georgiihalle in Mühlhausen – dort starteten die Besten aus den Kreisen Nordhausen, Kyffhäuser, Eichsfeld und Unstrut-Hainich. Erster Gegner war das Marie-Curie-Gymnasium Worbis. Angetrieben von Thorben Biniok und Kamal Bakeer, kam das gesamte Team in Fahrt, und nach 16 Minuten stand der erste Sieg mit 9:6 zu Buche.

Jetzt war das Herder-Gymnasium Nordhausen der nächste Gegner. Mit dem ersten Erfolg im Rücken, spielten die Jungs von Sportlehrer Robert Pohlig befreit auf, siegten überlegen 22:6.

Nur noch ein Sieg war noch nötig, um das Turnier zu gewinnen. Das Gymnasium Klosterschule Roßleben kämpfte auch noch um den Gesamtsieg; so war das letzte Spiel gleichzeitig das Finale. Roßleben ging schnell in Führung, doch die Wiebeck-Jungs blieben dran. Zur Halbzeit lag die Wiebeckschule mit 6:4 vorne, doch dann steigerten sich die Bad Langensalzaer Jungs in der zweiten Hälfte nochmal deutlich, so dass sie unter großem Jubel mit 16:6 das Feld als Gesamtsieger und damit auch als Teilnehmer am Landesfinale verlassen konnten. Dort treffen sie auf die besten Schulmannschaften aus ganz Thüringen. Allzu hoch hängt Hardy Krause die Erwartungen nicht. „Allein die Qualifikation ist der größte Erfolg einer Mannschaft der Wiebeckschule.“ Die beiden Mannschaften des Tilesiusgymnasiums Mühlhausen kamen in ihren Altersklassen auf die Ränge 2 und 4.

Am Dienstag dieser Woche spielen – ebenfalls in der Georgiihalle in Mühlhausen – die besten Mädchenmannschaften des Schulamts Nordthüringen ihren Teilnehmer am Landesfinale aus.

Für die Wiebeckschule spielten Thorben Biniok, Kamal Bakeer, Alexander Karov, Nils Herhold, Lennox Schiek, Jon Robin Stenzel und Brian Gremm.