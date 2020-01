„Der Informationsfluss muss einfach besser werden“

Landkreis. Der neue Kreistag ist seit einem halben Jahr im Amt und stark verändert nach Verlusten von SPD (von zwölf auf neun Sitze) und Linken (von acht auf fünf) und dem Einzug der AfD (acht Sitze). Die CDU bleibt bei zwölf Sitzen, hat aber bereits in der vorigen Legislatur vier Abgeordnete verloren. Die Freien Wähler haben sechs Sitze (plus drei), Grüne und FDP je drei (je plus eins). Zum Jahresbeginn spricht unsere Zeitung mit allen Fraktionsvorsitzenden über die Kreispolitik. Heute: FDP-Fraktionschef Alexander Kappe.

Bitte geben Sie noch einmal rückblickend eine Einschätzung zum Wahlausgang im Kreistag.

Das muss man zusammen mit dem Ergebnis der Landtagswahl sehen. Wir liegen im Kreis über dem landesweiten Ergebnis und ich habe auch als Direktkandidat mehr Stimmen im Kreis geholt als die Partei. Wir haben unser Ziel mehr als erreicht.

Wie haben Sie sich eingefunden im neuen Kreistag?

Das dauert einige Zeit, zumal zwei unserer drei Fraktionsmitglieder neu in den Kreistag gekommen sind. Da wächst man in alle Bereiche erst über die Jahre hinein. Dazu kommt, dass ich als Fraktions- und Partei-Kreisvorsitzender eine Doppelrolle habe und bei beidem ins kalte Wasser geworfen wurde. Tiefe Einblicke, zum Beispiel in die Kreisfinanzen, kann man nicht so schnell gewinnen. Dass wir so klein sind, ist auch ein Vorteil für uns, weil wir flexibler sind. Absprachen sind da einfacher. Andererseits handeln wir auch nicht ohne den Kreisverband: Der Kreisvorstand wird bei uns ebenso in die Fraktionsarbeit einbezogen wie die sachkundigen Bürger. Die wurden in den Ausschüssen ja auch neu eingeführt.

Wo sehen Sie Rolle der FDP-Fraktion?

Natürlich sind wir Opposition und wollen ab und zu provozieren, aber immer sachlich begründet. Wir wollen nicht die Konfrontation, sondern suchen einvernehmliche Lösungen, indem wir miteinander reden. Und wir pochen auf Informationen aus der Kreisverwaltung. Zum Beispiel beim Klimaleitbild, das der neue Kreistag beschlossen hat. Uns sind da zu viel Widersprüche drin und zwei Seiten Leitbild sind nach monatelanger Vorarbeit einfach zu wenig. Den dazugehörigen Maßnahmeplan haben wir bis heute nicht bekommen. Auch weil die Verwaltung viel zu wenig elektronische Mittel nutzt, können wir auf viele Informationen gar nicht zurückgreifen und uns somit keine Meinung erarbeiten.

Wie beurteilen sie die Mehrheiten im Kreistag?

Bisher hat es sich gut angelassen, es gibt eine Kommunikation der Fraktionen untereinander. Mit der CDU, den Grünen und den Freien Wählern kommen wir gut aus. Bei den Linken sehe ich vor allem bei deren jüngeren Vertretern Annäherungspotential. Und bei der AfD muss man sehen, wie sie sich entwickelt.

Sind Sie für eine klare Abgrenzung zur AfD?

Davon halte ich nichts, wir wollen denen nicht die Rolle des Buhmanns gönnen. Sie haben ja viele ihrer Ziele von den anderen Parteien übernommen. Das größte Problem der AfD ist deren Führungsriege im Land. Nun muss sie auch im Kreistag liefern. Gemeinsame Anträge kann ich mir aber nicht vorstellen.

Wäre es sinnvoll, im Kreistag Koalitionen zu bilden, um zu sicheren Mehrheiten zu kommen?

Nein, dafür sehe ich keinen Grund. Dann würden wir Flexibilität verlieren. Jetzt gibt man Anträge in den Kreistag und muss sich dafür eben Mehrheiten suchen. Nur weil es keine festen Mehrheiten gibt, muss man nicht allem zustimmen. Es ist ja auch einer der Hauptkritikpunkte des Landesrechnungshofs, dass der Kreistag zu viel einfach abgenickt hat.

Was ist von der FDP an Anträgen zu erwarten?

Aktuell diskutieren wir die neue Geschäftsordnung für den Kreistag. Da geht es uns um Ladungsfristen und Informationsrechte. Oft bekommen wir die nötigen Unterlagen erst in der Sitzung, und dann auch nur auf Papier. Der Informationsfluss muss einfach besser werden.

Werden Sie vom Landrat vorsätzlich knapp gehalten?

Es gibt Stimmen in der Partei, die das so sehen. Ich bin da noch unschlüssig, ob der Landrat es einfach nicht schafft, uns rechtzeitig und umfassend einzubeziehen, ob er es nicht will oder ob es andere Gründe dafür gibt. Aber es gilt: Werden wir nicht ausreichend informiert, stimmen wir mit Nein oder enthalten uns. Immerhin hat der Landrat nun schon mehrfach zu Gesprächen mit allen Fraktionsvorsitzenden eingeladen. Das hilft auch, manches zu kanalisieren. Ich würde sagen, dass wir einen ganz guten Draht zu ihm haben, die Atmosphäre ist gut.

Was sagen Sie zur Kritik, der Bericht des Landesrechnungshofs, der ja schon ein Jahr lang vorliegt, würde zu schleppend aufgearbeitet?

Intern ist der Bericht schon ausgewertet worden und es gibt ein Aufgabenheft für die Verwaltung. Die bevorstehende Diskussion über den Haushalt 2020 wird ein erster Lackmustest. Und es gilt: Steter Tropfen höhlt den Stein. Man kann eine Kreisverwaltung nicht innerhalb eines Jahres komplett umkrempeln.

Aber muss sich in der Kreispolitik und -verwaltung nicht grundlegend etwas ändern, wie es der Rechnungshof fordert?

Noch läuft ja die Analyse der Verwaltung durch ein externes Büro. Ich bin gespannt, was dabei herauskommt, aber das Ergebnis müssen wir abwarten. Klar ist aus meiner Sicht, dass es im Landratsamt am Controlling fehlt, dass genau geprüft wird, wo und wie Geld verwendet wird und ob es effektivere Wege gibt. Das gibt es bisher nicht.

Wäre ein staatlich Beauftragter die Lösung, wie ihn der Rechnungshof vorschlägt?

Nötig wäre auf jeden Fall ein externes Controlling, zum Beispiel, um Verträge zu überprüfen oder zu schauen, ob Einnahmequellen auch wirklich ausgeschöpft werden, wie dies zum Beispiel beim Unterhaltsvorschuss nun offensichtlich sehr gut klappt.

Wo sehen sie in diesem Jahr den Schwerpunkt in der Kreispolitik?

Wir müssen den Kreis handlungsfähiger bekommen. Das ist zäh, weil in den vergangenen Jahrzehnten viele Pflöcke eingeschlagen wurden. Aber solange wir jedes Jahr auf Zuweisungen vom Land angewiesen sind, haben wir keine Spielräume für größere Projekte.

Wo gibt es Sparpotential?

Große Batzen sind im Kreis nicht zu wälzen. Die Einnahmen stärken und die Ausgaben kontrollieren ist das generelle Motto. Luftnummern im Haushaltssicherungskonzept werden wir nicht unterstützen. Was darin absehbar nicht umzusetzen ist, muss ausgebucht werden.

Bis jetzt geht es im neuen Kreistag noch recht beschaulich zu. Wird das 2020 anders?

Letztes Jahr kamen gleich nach der Wahl die Sommerferien, dann die Landtagswahl, dann die Weihnachtszeit, mit viel Ehrenamt auch für uns. Die Hoffnung ist, dass es jetzt richtig losgeht.

Welche Auswirkung hat das Landtags-Ergebnis für den Kreis?

Für uns ist die Lage jedenfalls günstig, weil die FDP wieder im Landtag sitzt. Dadurch bekommen wir mehr Informationen aus Erfurt und können zum Beispiel sogenannte kleine Anfragen im Landtag stellen.