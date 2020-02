Der Struther Pfarrer geht in die Bütt

Rot-gelb kariertes Hemd und Sakko – so wird Dominik Tasch (44) am Freitag beim Rentnerfasching und am Samstagabend bei der Prunksitzung der Struther Karnevalisten als Nachrichtensprecher zu erleben sein. Tasch, der in Günterode, einem Ortsteil von Heiligenstadt, aufgewachsen ist, ist seit 2012 der Pfarrer der Gemeinde St. Jakobus der Ältere in Struth. Noch zehn Jahre länger steht er in der Bütt.

In Niederorschel, in seiner Zeit als Kaplan, begann 2002 die Zeit des Büttenredners Trost. Stephan Baldßun, inzwischen Diakon in Heyerode, war im dortigen Faschingsverein aktiv – und gewann Trost zum Mitmachen. Zusammen waren als – als Analogie zu den Höhnern in Köln – die Baldßöhner. „Ich hatte damals einen sehr guten Chef. Wenn ich Samstagabend in der Bütt stand, musste ich am Sonntag nicht die Frühmesse halten“, erinnert sich der 44-Jährige.

Als er von Niederorschel nach Erfurt wechselte, rückte der Karneval etwas in den Hintergrund. Er trommelte beim KKH, dem Karneval-Klub Helau Erfurt, und moderierte dort zuweilen auch die Auftritte in Reimform an. Selbst in der Bütt zu stehen, das habe er in dieser Zeit vermisst. „Das gab es nur, wenn wir als katholische Gemeinde Fasching gefeiert haben.“

Es änderte sich wieder mit dem Wechsel nach Struth. Als Don Camillo und Peppone stand Dominik Trost zusammen mit Bürgermeister Klaus Zunke-Anhalt (CDU) in der Bütt, auch mit Roland Helbing, dem Bäckermeister, und mit seinem Namensvetter Dominik Trost, dem Klempner aus dem Dorf. In diesem Fall tauschten beide die Rollen.

In diesem Jahr geht er allein in die Bütt. Anleihe nahm er beim Mainzer Karneval, genauer gesagt bei „Mainz, wie es singt und lacht“. Trost präsentiert als Nachrichtensprecher Geschichten aus dem Dorf und aktuelle Themen, wie sie sich zugetragen haben könnten. Über Wochen läuft die Suche nach Material für die Rede, sammelt er Stichpunkte – sowohl in Karnevalsendungen im Fernsehen, als auch von anderen regionalen Veranstaltungen. So lange, bis der rote Faden gefunden ist. Und dann wird die jeweilige Büttenrede angepasst an das jeweilige Dorf. Eine ähnliche „Bütt“ wie jetzt für Struth hat er bereits im November in Effelder und in der vergangenen Woche in Großbartloff präsentiert. Großbartloff und Effelder gehören – wie Struth – seit vergangenem Jahr zu seinem seelsorgerischen Einzugsbereich.

Für das Erarbeiten seiner Büttenrede braucht er wesentlich länger Vorlauf als für seine Predigt am Samstagabend oder am Sonntag. „Da schaue ich meist dienstags, welche Bibeltexte für den Sonntag empfohlen werden und bringe bis Freitag die Predigt zu Papier.“

In der Bütt achte der Pfarrer darauf, dass es „nicht unter die Gürtellinie geht“ und nicht ausartet und beleidigt. „Karneval ist doch auch eine Erfindung der Kirche: Die Leute sollen noch einmal ausgelassen feiern, ehe die Zeit des Fastens bis Ostern beginnt“, sagt Trost.

All zu lange wird er am Samstag beim karnevalistischen Treiben in der Festhalle nicht feiern. Irgendwann zwischen neun und zehn ist Schluss; schließlich ist am Sonntagfrüh wieder Messe in der Kirche.

Beim Kinderfasching am Sonntag wolle er dagegen länger bleiben. „Da kommt man mit vielen ins Gespräch, die man sonst nicht so oft in der Kirche sieht. Ich halte es da nach dem Motto: ‘Wer bei den Menschen eintaucht, wird bei Gott wieder auftauchen’.“