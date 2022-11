In der Backstube des Heimat und Technikmuseums in Obermehler haben Jessica Schäfer (links) und Gerlind Mäder (von links) in den vergangenen Tagen insgesamt 130 Stollen gebacken, 85 davon waren vorbestellt der Rest wird zum Weihnachtsmarkt am Sonntag, 27. November angeboten.