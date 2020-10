Bollstedt. Am Dienstagmorgen fotografierte Leser Ingolf Jaritz das Unstrutufer hinter seinem Grundstück in Bollstedt

Die Unstrut-Aue bei Bollstedt in kräftige Herbstfarben getaucht

Am Dienstagmorgen fotografierte Leser Ingolf Jaritz (rundes Bild) das Unstrutufer hinter seinem Grundstück in Bollstedt. „Während meiner Gartenarbeit bemerkte ich die angenehm gold-gelben Farben der Unstrut-Aue. Mir bot sich nur ein kleines Zeitfenster. Glücklicherweise hatte ich mein Mobiltelefon dabei und habe einfach drauf gehalten. Danach war alles wieder grau in grau“, sagt Jaritz.