Die Volkshochschule Unstrut-Hainich-Kreis vermittelt Smartphone-Wissen in Bad Langensalza

Bad Langensalza. Nur wer weiß wie sein Smartphone richtig funktioniert, kann sicher damit umgehen. Hier kann die Volkshochschule in Bad Langensalza weiterhelfen

Eine Kleingruppenschulung zum Thema: „Smartphone – Einrichten und Bedienen“ bietet die Volkshochschule Unstrut-Hainich-Kreis in Bad Langensalza an. In diesem Kurs lernen zwei bis vier Teilnehmer ihr eigenes Gerät kennen und bedienen. An vier Terminen, beginnend ab 28. März, immer dienstags, von 17 bis 18.30 Uhr, läuft der Kurs in der Brentanostraße 1, in Bad Langensalza.

Anmeldungen unter vhs-uh.de oder Telefon: 03601/812691.