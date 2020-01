Diebe auf Baustelle klauen Werkzeug im Wert von 10.000 Euro

Auf einer Baustelle in Pfafferode klauten Unbekannte Werkzeug im Wert von 10.000 Euro. (Symbolbild)

Pfafferode. Werkzeug im Wert von über 10.000 Euro erbeuteten Unbekannte auf einer Baustelle in Pfafferode.

Werkzeug im Wert von über 10.000 Euro erbeuteten Unbekannte in der Nacht von Dienstag zum Mittwoch auf einer Baustelle in Pfafferode. Wie die Polizei mitteilte, drangen die Diebe über eine Nottür in einen Rohbau ein, wo die Werkzeuge lagerten.

Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

