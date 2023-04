Sind Solaranlagen auch in denkmalgeschützten Bereichen wie der Mühlhäuser Innenstadt möglich? Darum dreht sich eine Podiumsdiskussion am 4. Mai.

Diskussion um Solaranlagen und Denkmalschutz in Mühlhausen

Mühlhausen. Kommunalpolitiker laden am 4. Mai zur öffentlichen Debatte.

Sind Denkmalschutz und Klimaschutz Gegensätze? Um dieser Frage dreht sich eine Podiumsdiskussion, zu der die kommunalpolitischen Vereinigungen der Grünen und der Linken einladen. Sie beginnt am Dienstag, 4. Mai um 18 Uhr im 3K-Theater in Mühlhausen. Es geht vor allem um Solaranlagen auf Dächern in denkmalgeschützten Gebieten wie der Mühlhäuser Innenstadt. Gesprächspartner für Bürgerinnen und Bürgern sind Thüringens Kulturminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke), Laura Wahl (Landtagsabgeordnete der Grünen) und Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD). Ausgangspunkte sei ein Stadtratsbeschluss zu diesem Thema. Um Anmeldung unter www.thueringengestalter.de/seminare wir gebeten.