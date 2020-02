Das beliebte Thüringer Kindertheater „Doncalli“ zeigt in Mühlhausen „Der Räuber Knollnase“ auf der Theaterbühne.

Mühlhausen. Das Kindertheater Doncalli zeigt am 5. März „Der Räuber Knollnase“ im Mehrgenerationenhaus in Mühlhausen.

Doncalli gibt Gastspiel in Mühlhausen

Das Kindertheater „Doncalli“ zeigt am 5. März in Mühlhausen das Stück „Der Räuber Knollnase“. Beginn: 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus. Vor märchenhafter Kulisse werde das Stück von Schauspielern dargestellt, heißt es in der Mitteilung. Das Märchenspiel ist für Kinder ab zwei Jahren geeignet.

Tickets gibt es am Veranstaltungstag vor Beginn im Veranstaltungssaal. Kinder zahlen elf Euro, Erwachsene zwölf Euro.