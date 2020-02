Nägelstedt. Laut Nägelstedts Ortsteilbürgermeister müsse noch an einigen Stellschrauben gedreht werden, ehe der automatische Dorfladen eröffnet wird.

Dorfladen soll bald in Nägelstedt eröffnet werden

Dass der digitale Einkaufsmarkt demnächst in Nägelstedt öffnet, davon ist Ortsteilbürgermeister Torsten Wronowski (WIR) überzeugt. „Wir bleiben dran“, sagte er. Bevor er eröffnen könne, müsse noch an einigen Stellschrauben gedreht werden.

Anfang Februar hatte in Altengottern der Dorfladen aufgemacht, der ohne Personal funktioniert und Einkaufen rund um die Uhr ermöglicht. „Ich bin überzeugt, das ist die Zukunft“, so Wronowski. In zehn Jahren werde es kaum noch Läden mit Personal geben, verweist er auf das Land Schweden, das Vorreiter bei den digitalen Märkten ist.

Seit November 2018 steht der Container-Dorfladen in Nägelstedt. Dieser stammt aus Großwelsbach, wo er abmontiert wurde, ohne jemals in Betrieb gegangen zu sein.