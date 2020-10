Die Kulturstätte am Mühlhäuser Schwanenteich wird grundhaft saniert. Über die anstehenden Baumaßnahmen informierte sich am Donnerstagmittag Elisabeth Kaiser (SPD), Mitglied des Deutschen Bundestages.

Das zuletzt in den 1960er Jahren überholte Gebäude soll nicht nur optisch erneuert werden. Auch in Sachen Brandschutz sei das Gebäude schon lange nicht mehr auf dem neuesten Stand, sagt Matthias Gliemann, Fachbereichsleiter für Gebäude- und Grundstücksverwaltung im Mühlhäuser Rathaus.

Einen Fahrstuhl soll die Kulturstätte bekommen, die Sanitäranlagen werden behindertengerecht ausgebaut, die Medienanlage wird erneuert. Auch die Wohnungen im Obergeschoss des Gebäudes sollen nutzbar gemacht werden. Daraus sollen moderne Konferenzräume entstehen.

Drei Vorschläge für die Neugestaltung

Das seien feste Vorgaben, die die Planer bei ihren Vorschlägen für eine Neugestaltung miteinbeziehen müssen, so Gliemann. Derzeit läuft eine europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen, für die etwa 220.000 Euro vorgesehen sind. Dies ist bereits die zweite Ausschreibungsrunde. In der ersten hatte sich kein einziges Planungsbüro gemeldet. Mittlerweile liegen drei Bewerbungen vor – eine aus Mühlhausen und zwei aus Sachsen. Bewerbungsschluss ist Ende Oktober. Im November dann wolle sich eine Jury zusammen setzen und entscheiden, wer den Zuschlag erhält.

Eine Innenansicht der Kulturstätte Schwanenteich. Hier tagt aktuell auch der Mühlhäuser Stadtrat. Foto: Daniel Volkmann

Drei Gestaltungsvorschläge werden von den Bewerbern verlangt. Der erste soll den Charme der aus den Sechzigern stammenden Holzverkleidung erhalten. Ein zweiter soll ein völlig neues Konzept enthalten, in dem jede Grenze des Denkens überschritten werden kann. Und der dritte soll eine Mischung sein, in der Alt und Neu in Einklang gebracht werden können.

Gebäude wird vielfältig genutzt

Etwa drei Millionen Euro sollen planmäßig in die Sanierung der Kulturstätte investiert werden, sagt Oberbürgermeister Johannes Bruns (SPD). Die Stadt will sich um Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ bemühen.

Das Programm sei auf die Kulturstätte zugeschnitten, so Bruns. Denn die werde vielfältig genutzt. Noch vor Corona wurde das Parkett regelmäßig zum Boxring umfunktioniert, Tanzturniere wurden veranstaltet, Partys und Galas gefeiert. Aktuell nutzt der Mühlhäuser Stadtrat den Saal für seine Sitzungen.

Sind die Sanierungsarbeiten abgeschlossen, soll sich die Kulturstätte in das geplante neue Gesamtkonzept des Areals rund um den Mühlhäuser Schwanenteich einfügen, sagt Bruns. Ein Anfang wurde bereits mit dem Neubau des Freibads gemacht, weiter gehen soll es mit der Modernisierung des Campingplatzes. Auch das Naherholungsgebiet vom Teich bis hin zum Brunnenhaus an der Popperöder Quelle soll für viel Geld völlig neu gestaltet werden.

Die Eigenmittel sowohl für das millionenschwere Bauvorhaben in der Kulturstätte als auch für die anderen geplanten Projekte seien laut Bruns vorhanden. Mühlhausen stehe trotz Corona finanziell keinesfalls schlecht da. „Jetzt ist die Zeit, um zu investieren“, so der Oberbürgermeister.