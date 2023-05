Drei Tage Party in Mühlhausen: So wird die Pflaumenblüte in diesem Jahr

Mühlhausen. Das Pflaumenblütenfest setzt auf Bekanntes und Regionales und präsentiert dabei musikalische Newcomer und sportliche Aufsteiger. Das ist das Programm für die drei Tage.

Drei Tage Party auf zwei Bühnen. Ab Freitag lädt Mühlhausen wieder zu seinem Pfingstfest – der Pflaumenblüte. Bis Sonntag soll das Pflaumenmus gefeiert werden.

Das „größte Pfingstfest der Region“, so Organisator Maik „Scholle“ Scholkowsky, findet auf Korn- und Untermarkt statt. Die musikalischen Kracher vergangener Jahre fehlen. Geboten wird ein „Best of Pflaumenblüte“. Es spielen Radionation, Joe Eimer, Emma, Rockpirat, Patricia & Friends, Simple Sing, Open Road, Andy Stiller, DJ Aybee. Neu ist Hello Grand, die Partyband mit Marcel Mainzer aus Eigenrieden. „Den hatte ich schon immer mal auf dem Zettel; nun hat es gepasst“, sagt „Scholle“.

Auf dem Untermarkt sorgen zudem Händler, Schausteller und Fahrgeschäfte für Unterhaltung und Genuss. Dazu gehören wieder die limitierten Sondereditionen vom Mühlhäuser Pflaumenmus und dunkles Pflaumenbier. Händler und Schausteller zu gewinnen, das sei schwieriger geworden als 2019. „Viele haben aufgeben müssen; anderen fehlen die Mitarbeiter. Zum Beispiel Schaustellern, die viel Personal brauchen, um ihre Geschäfte aufzubauen“, sagt der gebürtige Mühlhäuser, der in Sachsen-Anhalt lebt. Er freut sich auf die „erste richtige Pflaumenblüte nach Corona“. 2022 war das Fest kleiner ausgefallen; da dominierten in Mühlhausen die deutschen Feuerwehr-Meisterschaften mit ihren Wettkämpfen auf dem Blobach und im Stadion an der Aue, so dass Mühlhausen letztlich doch groß feierte, weil - wie auch dieses Jahr – ebenso die Trabant- und IFA-Freunde zum Treffen eingeladen hatten

Mühlhäuser Alexander Austen bekommt die große Bühne

Seinen ersten Auftritt zur Pflaumenblüte bekommt Alexander Austen. Unsere Zeitung hatte den Kontakt zwischen dem Weltreisenden und „Scholle“ hergestellt. „Ich habe mir seine Videos angeschaut, die Texte über ihn gelesen: Er scheint eine coole Socke zu sein“, meint Scholkwsky, der Austen gleich noch für ein Event in Sachsen-Anhalt gewonnen hat.

Einen großen Platz im Festwochenende bekommt die Kreismusikschule eingeräumt. Sie wird mit ihrem Blasorchester, den Jazz-, Trompeten- und Klarinettentrios sowie einigen Solisten auf dem Kornmarkt zu erleben sein. „Wir setzen in diesem Jahr auf die, die uns über Jahre die Treue gehalten haben und die an uns geglaubt haben“, sagt der Organisator.

Für Königin Franziska wird es das letzte Pflaumenblütenfest. Sie amtiert seit 2019. Im kommenden Jahr soll ihre Nachfolgerin gekürt werden.

Das Programm im Überblick:

Freitag: Kornmarkt

Joe Eimer & die Skrupellosen; DJ Rossi.

Untermarkt 20 Uhr: Feierliche Eröffnung mit Pflaumenblütenkönigin Franziska, Philipp Kirsten von der Mühlhäuser GmbH, Oberbürgermeister Johannes Bruns und Organisator Maik Scholle Scholkowsky. Danach spielen Rockpirat – Piraten der Nacht und DJ Aybee.

Samstag: Kornmarkt 14 bis 18 Uhr: Nachmittag der Kreismusikschule Johann Sebastian Bach – von kleinen Interpreten bis zur großen Bigband 19 bis 1 Uhr: Emma, DJ Rossi.

Untermarkt 14 bis 18 Uhr: Mein lieber Scholli – Mühlhausen-Talk mit Alex Austen und einer Kindertanzgruppe. Gäste: Fußballer des FC Union Mühlhausen als Aufsteiger in die Verbandsliga, die aktuelle Mühlhäuser Pflaumenblütenkönigin Franziska und Königinnen vergangener Jahre. Es gibt Neues aus der Stadt. 19 bis 1 Uhr: Hello Grand (Coverband) und DJ Aybee.

Sonntag: Kornmarkt 9 bis 13 Uhr: Big-Country-Frühschoppen mit Open Road. 13.30 bis 18 Uhr: Simple Sing – Das Kultduo. 19 bis 1 Uhr: Patricia & Friends – Das legendäre Finale auf dem Kornmarkt.

Untermarkt 13 bis 18 Uhr:Entertainer Andy Stiller lädt zum Family-Day auf den Untermarkt; Musik von Andre Köhn, Micha Leser, Clownerie mit Hops Hopsi, Tanzt-Alarm Kinderdisco. 19 bis 1 Uhr: Große Abschlussparty mit Radionation.