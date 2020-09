Christopher Kaufmann (links) ist der neue Bürgermeister in Sundhausen, Thomas Drengenburg neuer Bürgermeister von Mittelsömmern

Landkreis. Mittelsömmern und Sundhausen in der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt haben neue Bürgermeister.

In zwei Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Bad Tennstedt wurden am Sonntag neue Bürgermeister gewählt. In Mittelsömmern löst Thomas Drengenburg (parteilos) mit einem knappen Wahlergebnis von 51,4 Prozent Amtsinhaber Lutz Kalmus (parteilos; 48,6 Prozent) ab. Die Wahlbeteiligung lag bei 83,7 Prozent.