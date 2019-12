Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ehrung für Stadträte

Die Stadträte Ingo Winterberg (CDU) und Horst Kruspe (FDP) erhalten den Ehrenring der Stadt Bad Langensalza. Der Stadtrat stimmte entsprechenden Anträgen der jeweiligen Fraktion zu. Beide sind seit mehr als 20 Jahren in den Ausschüssen und der großen Runde des Kommunalparlaments aktiv. Zudem waren sie Mitglieder in den Ortsteilräten von Aschara (Winterberg) und Zimmern (Kruspe). Durch ihr Engagement für das Wohl der Stadt haben sie sich in besonderer Weise verdient gemacht, heißt es in der Begründung.