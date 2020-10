Eigenrieden: Votum soll über vier Linden entscheiden

Bürgermeister Klaus Zunke-Anhalt vor den Angerlinden in Eigenrieden.

Eigenrieden. Ob die Linden ihren Schutzstatus verlieren oder behalten, ob sie gefällt oder stark beschnitten werden sollen, darüber stimmen die Eigenrieder am Sonntag ab.

Über das Schicksal der geschützten, aber geschädigten vier Angerlinden in Eigenrieden sollen am kommenden Sonntag die Einwohner in einer Bürgerbefragung entscheiden – unter den Corona-Hygienebestimmungen, sagt Bürgermeister Klaus Zunke-Anhalt (CDU). Von 14 bis 17 Uhr können die Eigenrieder im Dorfgemeinschaftshaus ihre Stimme abgeben.

Drei Positionen stehen zur Auswahl. Wer sein Kreuz hinter die erste Position setzt, stimmt dafür, dass der Schutzstatus der Bäume als Naturdenkmal aufgehoben wird. Damit würde die Zuständigkeit in die Hände der Gemeinde fallen. „Das ist die kostenintensivste Variante“, so Zunke-Anhalt. Damit könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass die Bäume gefällt werden müssen. Nach der zweiten Position bliebe der Schutzstatus erhalten, würden die Bäume von der Naturschutzbehörde gefällt und neue Linden gepflanzt. Auch die dritte Position will den Schutzstatus erhalten, sieht aber keine Fällung vor. Allerdings könnte die nötige Pflege bedeuten, dass nur noch Reste der Bäume erhalten bleiben können.

Auch eine Unterstützerunterschriftenliste wird für die jeweilige Variante ausgelegt, in die sich auch Interessierte anderer Ortsteile eintragen können.