Ein kleines Dorf im Unstrut-Hainich-Kreis vertagt die Entscheidung zum Solarpark

Im Zuge der Energiewenden sollen in Thüringen mehr PV-Anlagen installiert werden. Diese Anlage befindet sich in Gerstungen im Wartburgkreis.

Urleben. Im Unstrut-Hainich-Kreis sollen im Zuge der Energiewende mehr PV-Anlagen installiert werden. Nun hat ein Unternehmen besonderes Interesse an Urleben, wo auf einer alten Mülldeponie ein Solarpark entstehen soll.

Ob ein Solarpark in Urleben gebaut wird, ist weiter offen. Der Gemeinderat hat seine Entscheidung dazu vertagt und will zunächst noch einmal mit dem Unternehmen Boreas verhandeln, das auf dem alten Deponie-Gelände mit Photovoltaik-Anlagen Strom produzieren will.

Nördlich vom Ortsteil Kleinurleben soll der Solarpark entstehen. Der Boden ist mit Altlasten verseucht, denn auf einem Teil des zwölf Hektar großen Geländes befand sich einst die Mülldeponie. Schon mehrere Firmen hatten Pläne, dort Photovoltaik-Anlagen zu installieren. Diese waren aber gescheitert, weil das Gelände in 15 Parzellen gespalten ist, die jeweils eigene Eigentümer haben.

In Gemeinde gibt es sowohl Befürworter als auch Gegner

Boreas will nun in die konkreten Planungen gehen und hat dazu von Urleben einen Beschluss gefordert, mit dem sich der Ort zu dem Projekt und damit zur Energiewende bekennt. Doch im Gemeinderat und bei den Bürgern gibt es sowohl Befürworter als auch Gegner. „Wenn wir jetzt den Stein ins Rollen bringen, gibt es kein Halten mehr“, meinte Axel Allstädt (Freie Wähler) in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend. Weshalb Bürgermeister Ronald Schmöller (parteilos) nun noch einmal Gespräche mit Boreas führen soll.

Der von Boreas geforderte Beschluss der Gemeinde wäre dennoch nur die Vorstufe. Denn danach muss noch ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Bei dem Prozedere haben auch die Bürger dabei noch die Gelegenheit, mögliche Bedenken vorzubringen.

Auch im Nachbarort Bruchstedt gibt es Pläne für einen Solarpark. Die Gemeinde verhandelt mit der Teag Solar GmbH.